На фронті загинув український художник Кирило Гриньов

Художник приєднався до лав ЗСУ в лютому 2022 року добровольцем. 

На фронті загинув український художник Кирило Гриньов
Кирило Гриньов
Фото: Facebook/Андрій Коцяк

На війні з російськими окупантами загинув український художник Кирило Гриньов.

Про це повідомляє “Суспільне Культура” з посиланням на друзів художника.

Художник приєднався до лав ЗСУ в лютому 2022 року добровольцем. Він отримав поранення минулого року, виконуючи завдання у Покровському районі Донецької області. 

Навесні цього року його брат, Анатолій Гриньов, зник безвісти на фронті.

Кирило Гриньов належав до мистецького об'єднання "P. Е. П." ("Революційний Експериментальний Простір"). 

У загиблого захисника залишилася донька.

"Він справжній сповнений духом перемоги воїн! Він скромний, інтелігентний, з рисами аристократизму, не схожий на бородатих, підкачаних, мужніх на обличчя воїнів, яких зараз розвелось що тарганів, але внутрішній дух нього, як у самурая", — написав у Facebook один із друзів митця Вадим Міндзюк.
