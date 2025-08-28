На фронті загинув український художник Кирило Гриньов

Художник приєднався до лав ЗСУ в лютому 2022 року добровольцем.

На війні з російськими окупантами загинув український художник Кирило Гриньов.

Про це повідомляє “Суспільне Культура” з посиланням на друзів художника.

Художник приєднався до лав ЗСУ в лютому 2022 року добровольцем. Він отримав поранення минулого року, виконуючи завдання у Покровському районі Донецької області.

Навесні цього року його брат, Анатолій Гриньов, зник безвісти на фронті.

Кирило Гриньов належав до мистецького об'єднання "P. Е. П." ("Революційний Експериментальний Простір").

У загиблого захисника залишилася донька.

"Він справжній сповнений духом перемоги воїн! Він скромний, інтелігентний, з рисами аристократизму, не схожий на бородатих, підкачаних, мужніх на обличчя воїнів, яких зараз розвелось що тарганів, але внутрішній дух нього, як у самурая", — написав у Facebook один із друзів митця Вадим Міндзюк.