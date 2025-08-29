​На Кіровоградщині повідомили про підозру 18 посадовцям, депутатам і підрядникам

За добу на Кіровоградщині отримали підозри 18 чиновників. Серед них – голови громад, депутати місцевих рад, керівники комунальних підприємств, навчальних закладів, а також підприємці та підрядники.

Про це повідомила Кіровоградська обласна прокуратура.

Серед найбільш резонансних фактів:

директор ТОВ «Знам’янський граніт» організував незаконний видобуток 120 тонн гнейсів без дозволів, завдавши довкіллю збитків на 117 млн грн;

керівник філії ДП «Ліси України» видав незаконний лісорубний квиток, що призвело до вирубки 547 дерев і шкоди на 4,1 млн грн;

директор КП «Електротранс» закупив понад 20 тонн дизельного пального за завищеними цінами, збитки — 733 тис. грн;

керівництво ДГ «Ставидлянське» разом із підприємцем заволоділо 284 тоннами кукурудзи вартістю 1,5 млн грн;

державні реєстратори незаконно оформили права оренди на землі загальною площею понад 100 га, вартістю понад 3,4 млн грн;

депутати та директори комунальних закладів привласнювали кошти на постачанні вугілля для шкіл та ремонті доріг, суми збитків коливаються від 200 тис. до 600 тис. грн;

селищні голови незаконно нараховували собі та підлеглим премії на суми від 100 тис. грн.

Також серед підозрюваних — начальник Льотної академії Національного авіаційного університету, який уклав договір на закупівлю електроенергії за завищеною ціною, що завдало державі збитків на 280 тис. грн, додали у прокуратурі.

Загальна сума встановлених збитків у цих кримінальних провадженнях перевищує 132 млн гривень.