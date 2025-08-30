Пропонували вкластися в "крипту" і встановити додаток "банку": в Дніпрі викрили шахрайські кол-центри

У Дніпрі припинили діяльність 11 шахрайських кол-центрів. Частина з них переконувала людей вкладатися в криптовалюту і обіцяла їм прибутки від торгівлі на біржі.

Інша частина представлялася працівниками служб безпеки банків і змушувала людей встановлювати мобільні додатки нібито для захисту персональних даних. Але насправді вони встановлювали програмне забезпечення, яке надавало зловмисникам доступ до онлайн-банкінгу та давало змогу знімати кошти, повідомили в Офісі генпрокурора.

“У ході обшуків прокурори вилучили понад 700 одиниць техніки, що забезпечувала роботу близько 300 операторів. Також вилучено мобільні телефони, SIM-картки, чорнові записи, грошові кошти, підроблені печатки та інші речові докази. Готується клопотання про арешт вилученого майна”, – йдеться у повідомленні.

Досудове розслідування триває за ч. 4 ст. 190 КК України. Встановлюється повне коло осіб, причетних до діяльності шахрайської мережі, та ідентифікуються потерпілі.