Найбільше постраждало місто Чорноморськ та його околиці.

Ворог вночі масовано атакував Одеський район ударними безпілотниками, повідомив очільник обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

Відомо про одну постраждалу людину.

Внаслідок удару є пошкодження енергетичної інфраструктури. Наразі більше 29 тисяч абонентів без електроенергії.

Найбільше постраждало місто Чорноморськ та його околиці. Роботи з відновлення вже розпочалися. Критична інфраструктура працює від генераторів.

Також пошкоджені приватні будинки та адміністративні приміщення. В деяких місцях спалахнули пожежі, які вже ліквідували рятувальники.

“Над ліквідацією наслідків атаки працюють всі уповноважені служби. Правоохоронці документують черговий злочин росіян проти цивільного населення Одещини”, ‒ зазначив очільник ОВА.