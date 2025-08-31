Кейс Раміни і Розового: як зношуються «стоп-крани» психіки через стрес і травми
Папа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
Наша ціль — грубі гроші. Завдати ворогу максимальних збитків
Трамп назвав "фігнею і показухою" заяви Лаврова про Зеленського
Унаслідок ударів по столиці – 23 убитих і десятки поранених. Зруйновані і пошкоджені житлові будинки (доповнено)
Уряд оновив правила виїзду за кордон чоловікам 18-22 років
У Львові вбили Андрія Парубія. Нападник втік
Що відомо про ракету «Фламінго»?
Білий дім: Трамп "не радий, але не здивований" нападом на Київ
ГоловнаСуспільствоВійна

Ворог атакував енергетику Одещину дронами. Є постраждалий, 29 тисяч споживачів без світла

Найбільше постраждало місто Чорноморськ та його околиці. 

Ворог вночі масовано атакував Одеський район ударними безпілотниками, повідомив очільник обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

Відомо про одну постраждалу людину.

Внаслідок удару є пошкодження енергетичної інфраструктури. Наразі більше 29 тисяч абонентів без електроенергії.

Найбільше постраждало місто Чорноморськ та його околиці. Роботи з відновлення вже розпочалися. Критична інфраструктура працює від генераторів. 

Також пошкоджені приватні будинки та адміністративні приміщення. В деяких місцях спалахнули пожежі, які вже ліквідували рятувальники. 

“Над ліквідацією наслідків атаки працюють всі уповноважені служби. Правоохоронці документують черговий злочин росіян проти цивільного населення Одещини”, ‒ зазначив очільник ОВА.
