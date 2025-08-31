Що відомо про ракету «Фламінго»?
Стрілянина на Київщині: загинув чоловік, ще один поранений

Нападника затримали.

У Фастові на Київщині сталася стрілянина, в якій є загиблий.

Про це повідомила Київська обласна прокуратура.

Загинув 27-річний чоловік, ще один отримав поранення.

Як зазначили у прокуратурі, 31 серпня близько 17:00 до Фастівського районного управління поліції надійшло повідомлення на спецлінію «102» про стрілянину біля вантажівки з баштанними у місті Фастів.

За попередніми даними, конфлікт виник між жителем міста і ще двома особами. Після словесної суперечки чоловік поїхав додому, взяв вогнепальну зброю і повернувся до місця інциденту, де відкрив вогонь по опонентах.

Внаслідок поранень один чоловік помер у лікарні, а іншого госпіталізували, йому надають медичну допомогу.

Стрілка затримав працівник поліції, який став свідком події поза службою. 

Правоохоронці вирішують питання щодо повідомлення нападникові про підозру і обрання запобіжного заходу.
