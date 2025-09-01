У серпні 2025 року авіацією Сил оборони України знищено 438 повітряних цілей, уражено командні пункти, об’єкти логістичного забезпечення, а також місця скупчення живої сили та техніки противника.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

У серпні українська ППО знищила 6346 ворожих цілей, також авіація ЗСУ — 438 повітряних цілей.

