У серпні українська ППО знищила 6346 ворожих цілей, також авіація ЗСУ — 438 повітряних цілей.
Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.
Протягом серпня протиповітряна оборона ЗСУ знищила 6346 повітряних цілей:
- 5 аеробалістичних ракет Х-47 М2 "Кинджал";
- 55 крилатих ракет Х-101/Х-55СМ;
- 20 балістичних ракет "Іскандер-М/KN-23";
- 20 крилатих ракет "Калібр";
- 4 керовані авіаційні ракети Х-59/69;
- 9 крилатих ракет "Іскандер-К"
- 2129 ударних БпЛА типу Shahed;
- 930 розвідувальних БпЛА;
- 3174 БпЛА інших типів.
Авіація Повітряних Сил упродовж серпня здійснила 651 літаковиліт, зокрема:
- близько 430 – на винищувальне авіаційне прикриття;
- понад 150 – на вогневе ураження та авіаційну підтримку військ.
У серпні 2025 року авіацією Сил оборони України знищено 438 повітряних цілей, уражено командні пункти, об’єкти логістичного забезпечення, а також місця скупчення живої сили та техніки противника.