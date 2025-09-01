Що відомо про ракету «Фламінго»?
У серпні українська ППО знищила понад 6,3 тисячі ворожих цілей

Авіація ЗСУ уразила командні пункти, об’єкти логістичного забезпечення, а також місця скупчення живої сили противника.

У серпні українська ППО знищила понад 6,3 тисячі ворожих цілей
Фото: Генштаб

У серпні українська ППО знищила 6346 ворожих цілей, також авіація ЗСУ — 438 повітряних цілей.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

Протягом серпня протиповітряна оборона ЗСУ знищила 6346 повітряних цілей:

  • 5 аеробалістичних ракет Х-47 М2 "Кинджал";
  • 55 крилатих ракет Х-101/Х-55СМ;
  • 20 балістичних ракет "Іскандер-М/KN-23";
  • 20 крилатих ракет "Калібр";
  • 4 керовані авіаційні ракети Х-59/69;
  • 9 крилатих ракет "Іскандер-К"
  • 2129 ударних БпЛА типу Shahed;
  • 930 розвідувальних БпЛА;
  • 3174 БпЛА інших типів.

Авіація Повітряних Сил упродовж серпня здійснила 651 літаковиліт, зокрема:

  • близько 430 – на винищувальне авіаційне прикриття;
  • понад 150 – на вогневе ураження та авіаційну підтримку військ.

У серпні 2025 року авіацією Сил оборони України знищено 438 повітряних цілей, уражено командні пункти, об’єкти логістичного забезпечення, а також місця скупчення живої сили та техніки противника.
