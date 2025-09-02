Що відомо про ракету «Фламінго»?
Що відомо про ракету «Фламінго»?
Війна

Росіяни атакували два райони Дніпропетровщини

Минулося без без загиблих і постраждалих.

Росіяни атакували два райони Дніпропетровщини
Наслідки російського обстрілу по Дніпропетровській області 2 вересня 2025 року
Фото: Сергій Лисак

Сьогодні, 2 вересня, російська окупаційна армія атакували два райони Дніпропетровської області.

Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Окупанти били понад 30 разів за день FPV-дронами та артилерією по Нікополю, Червоногригорівській, Покровській, Марганецькій та Мирівській громадах.

Внаслідок обстрілів були пошкоджені адмінбудівля, інфраструктура, АЗС, будівля, що не експлуатувалася, 2 приватні будинки і стільки ж господарських споруд, гараж, лінія електропередач. 

Крім того, загарбники вдарили безпілотником по Грушівській громаді, що на Криворіжжі.

В обох районах минулося без загиблих і постраждалих.
﻿
