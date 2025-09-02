Росіяни атакували два райони Дніпропетровщини

Сьогодні, 2 вересня, російська окупаційна армія атакували два райони Дніпропетровської області.
Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
Окупанти били понад 30 разів за день FPV-дронами та артилерією по Нікополю, Червоногригорівській, Покровській, Марганецькій та Мирівській громадах.
Внаслідок обстрілів були пошкоджені адмінбудівля, інфраструктура, АЗС, будівля, що не експлуатувалася, 2 приватні будинки і стільки ж господарських споруд, гараж, лінія електропередач.
Крім того, загарбники вдарили безпілотником по Грушівській громаді, що на Криворіжжі.
В обох районах минулося без загиблих і постраждалих.