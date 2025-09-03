​У Херсоні судитимуть колаборанта, який охороняв управління окупаційної "поліції"

Після звільнення міста від окупантів чоловік намагався уникнути відповідальності, однак його затримали.

Працівники Державного бюро розслідувань завершили досудове розслідування щодо жителя Херсона, який під час окупації добровільно перейшов на бік росіян та служив у незаконних органах окупаційної влади. Обвинувальний акт скеровано до суду.

Про це повідомляє ДБР.

Слідчі встановили, що до повномасштабного вторгнення Росії чоловік працював у правоохоронних органах.

"У травні 2022 року він вирішив, що росія в Херсоні «надовго», та влаштувався інспектором роти охорони у так званому «МВС Херсонської області». Його завданням була охорона будівлі, де окупанти облаштували головне управління своєї незаконної «поліції»", - розповіли в ДБР.

Після звільнення міста від окупантів колаборант намагався уникнути відповідальності: переховувався, постійно змінював SIM-карти та не влаштовувався на роботу. Однак правоохоронці встановили його місцеперебування та затримали. Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Чоловік обвинувачується у добровільному зайнятті посади в незаконному правоохоронному органі на тимчасово окупованій території (ч. 7 ст. 111-1 КК України). Санкція статті передбачає до 15 років позбавлення волі.