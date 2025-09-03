​У Херсоні судитимуть колаборанта, який охороняв управління окупаційної "поліції"

Працівники Державного бюро розслідувань завершили досудове розслідування щодо жителя Херсона, який під час окупації добровільно перейшов на бік росіян та служив у незаконних органах окупаційної влади. Обвинувальний акт скеровано до суду.
Про це повідомляє ДБР.
Слідчі встановили, що до повномасштабного вторгнення Росії чоловік працював у правоохоронних органах.
"У травні 2022 року він вирішив, що росія в Херсоні «надовго», та влаштувався інспектором роти охорони у так званому «МВС Херсонської області». Його завданням була охорона будівлі, де окупанти облаштували головне управління своєї незаконної «поліції»", - розповіли в ДБР.
Після звільнення міста від окупантів колаборант намагався уникнути відповідальності: переховувався, постійно змінював SIM-карти та не влаштовувався на роботу. Однак правоохоронці встановили його місцеперебування та затримали. Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
Чоловік обвинувачується у добровільному зайнятті посади в незаконному правоохоронному органі на тимчасово окупованій території (ч. 7 ст. 111-1 КК України). Санкція статті передбачає до 15 років позбавлення волі.
- Раніше на Херсонщині повідомили 40 підозр за держзраду: місцевим депутатам, псевдосудді та "сенатору РФ".