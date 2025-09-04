Трамп назвав "фігнею і показухою" заяви Лаврова про Зеленського
РФ скинула бомби на лікарю у Костянтинівку, в Іллінівці загинуло 2 людини

Фото: Телеграм-канал Вадима Філашкіна

Росіяни сьогодні прицільно скинули три авіабомби на лікарню у Костянтинівці Донецької області.

Про це повідомив очільник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

Медичний заклад до останнього приймав і лікував місцевих жителів.

“Удари по цивільній та соціальній інфраструктурі ‒ це свідомий вибір росіян, цілеспрямовані терористичні акти”, ‒ зазначив голова ОВА.

Ще три авіабомби сьогодні ворог скинув на Іллінівку, вбивши двох людей і пошкодивши 5 нежитлових будівель.
