РФ скинула бомби на лікарю у Костянтинівку, в Іллінівці загинуло 2 людини

Медичний заклад до останнього приймав і лікував місцевих жителів.

Росіяни сьогодні прицільно скинули три авіабомби на лікарню у Костянтинівці Донецької області.

Про це повідомив очільник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

“Удари по цивільній та соціальній інфраструктурі ‒ це свідомий вибір росіян, цілеспрямовані терористичні акти”, ‒ зазначив голова ОВА.

Ще три авіабомби сьогодні ворог скинув на Іллінівку, вбивши двох людей і пошкодивши 5 нежитлових будівель.