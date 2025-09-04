РФ скинула бомби на лікарю у Костянтинівку, в Іллінівці загинуло 2 людини

Росіяни сьогодні прицільно скинули три авіабомби на лікарню у Костянтинівці Донецької області.
Про це повідомив очільник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.
Медичний заклад до останнього приймав і лікував місцевих жителів.
“Удари по цивільній та соціальній інфраструктурі ‒ це свідомий вибір росіян, цілеспрямовані терористичні акти”, ‒ зазначив голова ОВА.
Ще три авіабомби сьогодні ворог скинув на Іллінівку, вбивши двох людей і пошкодивши 5 нежитлових будівель.
- Раніше повідомлялося, що на Донеччині за минулу добу внаслідок російських обстрілів 11 людей загинули й 16 отримали поранення. Унаслідок російських обстрілів Дружківки поранені 7 людей.