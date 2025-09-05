Уночі ворог атакував Україну ракетами та дронами, ППО знешкодила 121 БпЛА

Зафіксували влучання 7 ракет та 35 ударних БпЛА на 10 локаціях.

Браунінг на службі військовослужбовцям ДФТГ в мобільних бригадах ППО на Київщині

Російські війська атакували вночі Україну 7 ракетами та 157 безпілотниками. ППО знешкодила 121 дрон. Зафіксували влучання 7 ракет та 35 ударних БпЛА на 10 локаціях.

Про це розповіли у Повітряних силах.

"У ніч на 5 вересня (із 18.00 4 вересня) противник атакував 157-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Курськ, Брянськ, Міллерово, Орел, Приморсько-Ахтарськ – рф., Гвардійське – ТОТ Криму, а також 6-ма зенітними керованими ракетами С-300 із Курської обл. – рф. та керованою авіаційною ракетою Х-59 із Воронезької обл. – рф", – йдеться у повідомленні.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 09.00, протиповітряною обороною збито/подавлено 121 ворожий БпЛА типу Shahed і дрони-імітатори різних типів на півночі та сході країни.