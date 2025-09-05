Виїзд за кордон до 22 років. Чому це рішення викликає чимало побоювань
Семеро поранені через атаки РФ у Запорізькій області

Окупанти завдали 569 ударів по населених пунктах.

Семеро поранені через атаки РФ у Запорізькій області
Наслідки атаки на Запоріжжя
Фото: Запорізька ОВА

Семеро людей отримали поранення внаслідок ворожих атак на Запоріжжя, Запорізький і Пологівський райони області. 

Про це написав у телеграмі начальник Запорізької ОВА Іван Федоров. 

Впродовж доби окупанти завдали 569 ударів по 14 населених пунктах Запорізької області.

Війська РФ здійснили 6 авіаційних ударів по Степногірську, Гуляйполю, Малій Токмачці, Червоному та Омельнику. 385 БпЛА різної модифікації (переважно FPV) атакували Запоріжжя, Малокатеринівку, Біленьке, Плавні, Гуляйполе, Оріхів, Щербаки, Червоне, Новоданилівку, Новоандріївку, Малу Токмачку та Черівне.

6 обстрілів з РСЗВ накрили Малу Токмачку, Новоданилівку та Червоне. 

172 артилерійських ударів завдано по території Плавнів, Гуляйполя, Червоного, Щербаків, Новоданилівки, Малої Токмачки, Чарівного та Новоандріївки.

Надійшло 40 повідомлень про пошкодження приватних будинків, квартир, господарчих споруд та автомобілів.
