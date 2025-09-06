Упродовж доби під ворожими обстрілами опинилися 15 населених пунктів Запорізької області

Надійшли 17 повідомлень про пошкодження приватних будинків, квартир та господарчих споруд.

135 артилерійських ударів завдано по території Плавнів, Гуляйполя, Щербаків, Новоданилівки, Малої Токмачки та Чарівного.

Два обстріли з РСЗВ накрили Малу Токмачку та Білогірʼя.

Війська РФ здійснили п'ять авіаційних ударів по Успенівці, Новоандріївці, Червоній Криниці та Малинівці.

Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.

За минулу добу російські окупанти завдали 476 ударів по 15 населених пунктах Запорізької області.

