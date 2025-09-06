Упродовж доби під ворожими обстрілами опинилися 15 населених пунктів Запорізької області

За минулу добу російські окупанти завдали 476 ударів по 15 населених пунктах Запорізької області.
Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.
Війська РФ здійснили п'ять авіаційних ударів по Успенівці, Новоандріївці, Червоній Криниці та Малинівці.
334 БпЛА різної модифікації (переважно FPV) атакували Червонодніпровку, Запасне, Степногірськ, Плавні, Гуляйполе, Щербаки, Новопавлівку, Новоданилівку, Малу Токмачку та Чарівне.
Два обстріли з РСЗВ накрили Малу Токмачку та Білогірʼя.
135 артилерійських ударів завдано по території Плавнів, Гуляйполя, Щербаків, Новоданилівки, Малої Токмачки та Чарівного.
Мирні жителі не постраждали.
Надійшли 17 повідомлень про пошкодження приватних будинків, квартир та господарчих споруд.