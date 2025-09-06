Міноборони підтримало виключення із законопроєкту 13452 положень про посилення відповідальності військових за непокору

В оборонному відомстві зазначили, що дисципліна у війську має ґрунтуватися не на покаранні, а на справедливості. Також у відомстві підтримують створення посади військового омбудсмена. Втім Міноборони не зробило заяви щодо іншого законопроєкту, який також викликав суспільний резонанс, - щодо повернення кримінальної відповідальності за СЗЧ. Натомість на захист цього законопроєкту вже висловились у спільній заяві голови Комітету з питань правоохоронної діяльності та Комітету з нацбезпеки.

акція у Києві проти посилення покарання для військових, 5 вересня 2025

Міністерство оборони ввечері 6 вересня повідомило, що провело консультації з головою Комітету Верховної Ради України з питань правоохоронної діяльності і з головою Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки щодо законопроєктів, які викликали суспільний резонанс.

Міністерство та парламентарі досягли домовленості про цілковиту підтримку поданого до парламенту президентом України проєкту закону «Про Військового омбудсмана».

Законопроєктом передбачено, що Офіс Військового омбудсмана стане допоміжним органом при президентові України, а сам Військовий омбудсман — це цивільна особа, яка матиме довіру захисників та їхніх родин і буде відповідальною за захист прав:

військовослужбовців усіх Сил оборони України;

поліцейських, задіяних у бойових діях;

іноземців і осіб без громадянства, які служать у ЗСУ;

інших категорій осіб, визначених законом.

У Міністерстві оборони переконані, що створення нової для України інституції військового омбудсмана є необхідним елементом в архітектурі справедливості для військовослужбовців.

Водночас Міністерство оборони України підтримує позицію Комітету Верховної Ради України з питань правоохоронної діяльності та Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки про необхідність виключення із законопроєкту №13452 положень про посилення відповідальності військових за непокору.

Запропоновані у законопроєкті зміни позбавляють суди можливості враховувати обставини справи та призначати більш м’яке покарання, що фактично перетворює судовий розгляд на формальну процедуру без урахування індивідуальних факторів.

Міноборони вважає, що законопроєкт №13452 потребує доопрацювання спільно з профільними комітетами ВРУ. Дисципліна у війську має ґрунтуватися не на покаранні, а на справедливості. Міністерство послідовно виступає за те, щоб військові, які сьогодні боронять нашу країну, могли захистити свої права.

Крім того, спільну заяву випустили голови Комітету з питань правоохоронної діяльності та Комітету з нацбезпеки, оборони та розвідки.

Вони заявили, що до другого читання з законопроєкт № 13452 слід прибрати зокрема норми, які передбачають безальтернативність жорстокого покарання у виді позбавлення волі на строк від 5 до 10 та залишити можливість призначення більш м’якого покарання.

Водночас голови комітетів виступили на захист законопроєкту №13260, який стосується відповідальності військовослужбовців за самовільне залишення частини (СЗЧ) та дезертирство.

Нагадаємо, що напередодні у Києві пройшла акція з вимогою припинити утиски військовослужбовців. Ідеться про відсутність закону про військового омбудсмена, а також намір Ради ухвалити ще два скандальні законопроєкти.