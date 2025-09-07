ГУР: РФ у цьому році планує випустити майже 2,5 тисячі високоточних ракет

Це, ймовірно, пов'язано із підготовкою до потенційного конфлікту з країнами НАТО до 2030 року.

РФ запланувала до кінця 2025 року випустити майже 2 500 високоточних ракет різного класу.

Про це в інтерв’ю Укрінформу розповів заступник начальника Головного управління розвідки Міністерства оборони Вадим Скібіцький.

Як зазначає Скібіцький, Росія активно працює над нарощуванням нових видів озброєння та модернізацією існуючого арсеналу. Зокрема, у 2025 році агресор планує випустити: 57 сучасних бойових літаків (Су-57, Су-35, Су-34 і Су-30), близько 1,1 тис. нових бронетранспортерів БТР-3 і БТР-82А та 365 нових артилерійських систем.

Крім того, у планах Кремля збільшення виробництва високоточних ракет, включно з комплексом "Іскандер", гіперзвуковими "Кинджал" та іншими.

Також помітне зростання спостерігається у виробництві безпілотників, зокрема "Герань", "Гарпія" та FPV-дронів.

Загалом, Росія вдосконалює збільшення дальності, точності та бойової частини ракет. Це пов’язано не лише з війною проти України, а й з підготовкою до потенційного конфлікту з країнами НАТО до 2030 року.

"Тому, що бити по території України – це один бойовий радіус, а для підготовки до 2030 року до війни з країнами НАТО, відповідно і бойовий радіус дії такого озброєння повинен бути більший. Саме це вони закладають у свої програми озброєння", – наголошує Скібіцький.