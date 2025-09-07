​Кримські цілі
Думаєте про лазерну корекцію зору? Пояснюємо, кому і коли можна, які протипокази і чи може впасти зір після
У Львові вбили Андрія Парубія. Нападник втік
Трамп назвав "фігнею і показухою" заяви Лаврова про Зеленського
Пропутінська оперна співачка Анна Нетребко повертається на сцену Королівської опери в Лондоні
Глава МЗС Туреччини заявив, що Росія відмовилася від планів взяти під повний контроль чотири українські області
Виїзд за кордон до 22 років. Чому це рішення викликає чимало побоювань
“Тихий” вбивця: чому можемо не помічати свій підвищений тиск, чим ризикуємо, коли можна обійтися без ліків, а коли – ні
Білий дім: Трамп “не радий, але не здивований” нападом на Київ
ГоловнаСуспільствоВійна

ГУР: РФ у цьому році планує випустити майже 2,5 тисячі високоточних ракет

Це, ймовірно, пов'язано із підготовкою до потенційного конфлікту з країнами НАТО до 2030 року.

ГУР: РФ у цьому році планує випустити майже 2,5 тисячі високоточних ракет
заступник начальника Головного управління розвідки Міноборони України Вадим Скібіцький

РФ запланувала до кінця 2025 року випустити майже 2 500 високоточних ракет різного класу. 

Про це в інтерв’ю Укрінформу розповів заступник начальника Головного управління розвідки Міністерства оборони Вадим Скібіцький.

Як зазначає Скібіцький, Росія активно працює над нарощуванням нових видів озброєння та модернізацією існуючого арсеналу. Зокрема, у 2025 році агресор планує випустити: 57 сучасних бойових літаків (Су-57, Су-35, Су-34 і Су-30), близько 1,1 тис. нових бронетранспортерів БТР-3 і БТР-82А та 365 нових артилерійських систем.

Крім того, у планах Кремля збільшення виробництва високоточних ракет, включно з комплексом "Іскандер", гіперзвуковими "Кинджал" та іншими.

Також помітне зростання спостерігається у виробництві безпілотників, зокрема "Герань", "Гарпія" та FPV-дронів.

Загалом,  Росія вдосконалює збільшення дальності, точності та бойової частини ракет. Це пов’язано не лише з війною проти України, а й з підготовкою до потенційного конфлікту з країнами НАТО до 2030 року.

"Тому, що бити по території України – це один бойовий радіус, а для підготовки до 2030 року до війни з країнами НАТО, відповідно і бойовий радіус дії такого озброєння повинен бути більший. Саме це вони закладають у свої програми озброєння", – наголошує Скібіцький.
