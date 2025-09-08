Військовому оголосили підозру за організацію схеми виключення військовозобов'язаних з обліку

Військового затримали за підозрою в організації схеми виключення з обліку

Затримали військового, підозрююваного в отриманні хабарів за вплив на ТЦК. За даними слідства, він організував схему отримання неправомірної вигоди за вплив на рішення посадовців територіальних центрів комплектування і соціальної підтримки.

Хабарі він брав за виключення військовозобов'язаних із обліку та зняття їх із розшуку. Про це повідомили в Офісі генпрокурора.

За даними слідства, в серпні підозрюваний одержав першу частину коштів у сумі 3 тис. доларів США. Під час передачі наступної частини – 32 тис. доларів США – правоохоронці затримали його.

Перевіряють причетність до схеми інших людей. Військовому оголосили підозру за ч. 3 статті 369-2 – одержання неправомірної вигоди для себе чи третьої особи за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, поєднане з вимаганням такої вигоди.