У Кременчуці рятувальники організували переправу через Дніпро

У Кременчуці Полтавської області рятувальники організували переправу через Дніпро. Про це повідомили у ДСНС.
Міст через річку пошкоджено внаслідок атаки російських дронів, рух перекрито ‒ тривають термінові ремонти.
“Надзвичайники допомагають мешканцям дістатися іншого берега. Зокрема, серед них ‒ жінка з дитиною, які потребували невідкладної медичної допомоги”, ‒ зазначили рятувальники.
- У Міністерстві розвитку громад вчора повідомили, що у Кременчуці відновили автомобільний рух мостом через Дніпро, який зазнав пошкоджень внаслідок російської атаки. Рух поїздів через міст тимчасово зупинений.
- У ніч на 7 вересня російська армія завдала масованого удару по Полтавській області. Зафіксовано прямі влучання та падіння уламків. Також у місті Кременчук пошкоджено дорожнє покриття мосту через річку Дніпро.