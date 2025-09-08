“Тихий” вбивця: чому можемо не помічати свій підвищений тиск, чим ризикуємо, коли можна обійтися без ліків, а коли – ні
“Тихий” вбивця: чому можемо не помічати свій підвищений тиск, чим ризикуємо, коли можна обійтися без ліків, а коли – ні
Трамп назвав "фігнею і показухою" заяви Лаврова про Зеленського
Зеленський відреагував на запрошення Путіна до Москви
Думаєте про лазерну корекцію зору? Пояснюємо, кому і коли можна, які протипокази і чи може впасти зір після
​Кримські цілі
Білий дім: Трамп “не радий, але не здивований” нападом на Київ
Спроби заспокоїти Путіна не мають сенсу, ‒ Туск про атаку РФ на урядову будівлю у Києві
Пропутінська оперна співачка Анна Нетребко повертається на сцену Королівської опери в Лондоні
У Львові вбили Андрія Парубія. Нападник втік
ГоловнаСуспільствоВійна

У Кременчуці рятувальники організували переправу через Дніпро

Міст через річку пошкоджено внаслідок атаки російських дронів.

У Кременчуці рятувальники організували переправу через Дніпро

У Кременчуці Полтавської області рятувальники організували переправу через Дніпро. Про це повідомили у ДСНС.

Міст через річку пошкоджено внаслідок атаки російських дронів, рух перекрито ‒ тривають термінові ремонти.

“Надзвичайники допомагають мешканцям дістатися іншого берега. Зокрема, серед них ‒ жінка з дитиною, які потребували невідкладної медичної допомоги”, ‒ зазначили рятувальники.

  • У Міністерстві розвитку громад вчора повідомили, що у Кременчуці відновили автомобільний рух мостом через Дніпро, який зазнав пошкоджень внаслідок російської атаки. Рух поїздів через міст тимчасово зупинений.
  • У ніч на 7 вересня російська армія завдала масованого удару по Полтавській області. Зафіксовано прямі влучання та падіння уламків. Також у місті Кременчук пошкоджено дорожнє покриття мосту через річку Дніпро.
