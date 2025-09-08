У Кременчуці рятувальники організували переправу через Дніпро

У Кременчуці Полтавської області рятувальники організували переправу через Дніпро. Про це повідомили у ДСНС.

Міст через річку пошкоджено внаслідок атаки російських дронів, рух перекрито ‒ тривають термінові ремонти.

“Надзвичайники допомагають мешканцям дістатися іншого берега. Зокрема, серед них ‒ жінка з дитиною, які потребували невідкладної медичної допомоги”, ‒ зазначили рятувальники.