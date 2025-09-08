“Тихий” вбивця: чому можемо не помічати свій підвищений тиск, чим ризикуємо, коли можна обійтися без ліків, а коли – ні
Завдяки закупівлі FPV-дронів за рамковими угодами АОЗ вдалося зекономити понад пів мільйона гривень

Рамкова угода – процедура державних закупівель, що передбачає попередній відбір постачальників. Компанії проходять кваліфікацію за базовими критеріями, а потім Агенція оборонних закупівель проводить серед них конкретні тендери з чітко визначеними вимогами до продукції.


Екіпаж FPV, морпіхи 137 окремого Батальйон Морської піхоти 35 окремої Бригади Морської Піхоти
Фото: facebook/35 окрема бригада морської піхоти ім.контр-адмірала Михайла Остроградського

Завдяки новій процедурі закупівлі дронів за рамковими угодами на основі тактико-технічних характеристик вдалося зекономити майже 511 млн гривень. Ця процедура закупівлі передбачає придбання дронів, що відповідають вимогам військових до функцій і можливостей, повідомили в міністерстві оборони.

Загальна очікувана вартість закупівлі складала 2,058 млрд гривень. За результатами торгів контракти уклали на суму 1,547 млрд.

Найбільша економія на одному лоті склала понад 70 млн гривень. Були й інші лоти з відчутним заощадженням: 

  • очікувана вартість 202,3 млн грн – переможець – 141,2 млн грн (економія 61,1 млн грн);
  • очікувана вартість 177,8 млн грн – переможець – 106 млн грн (економія 71,8 млн грн);
  • очікувана вартість 177,8 млн грн – переможець – 120,1 млн грн (економія 57,7 млн грн).

Частина виробників уже здійснила перші відвантаження дронів для Збройних Сил України.

Закупівля FPV-дронів відбувалась у закритому модулі Prozorro, що гарантує захист чутливої інформації про виробників: подання пропозицій можливе як напряму, так і через офіційного представника.

"Завдяки новій процедурі АОЗ зекономив майже 25% від очікуваної вартості закупівлі. Це означає, що можемо придбати більше дронів і забезпечити військо значно більшим обсягом техніки за ці кошти", – прокоментував директор Агенції оборонних закупівель Арсен Жумаділов. 
