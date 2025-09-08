В YASNO на тлі ударів по енергетиці нагадали рекомендації для населення і бізнесу

Гендиректор YASNO Сергій Коваленко на тлі нічної атаки по енергетиці порекомендував громадянам і бізнесу не панікувати, але готуватися до різних ситуацій. Він нагадав, що українські енергетики вже мають досвід боротьби з наслідками ударів, хоча розслаблятися не варто.
Зокрема, населенню він порадив запастися ліхтариками, пауербанками або перевірити справність наявних. Також варто продумати сценарій на випадок затяжного знеструмлення.
Усі гаджети і пауербанки, що є, потрібно періодично підживлювати, аби вони мали повний заряд.
"Тримайте вдома запас води та їжі, яка швидко не псується", – додав він.
Бізнесу Коваленко порадив провести технічний огляд і перевірити генератори та інші установки резервного живлення.
"Можна подумати про системи безперебійного живлення (ДБЖ) за потреби експерти YASNO можуть проконсультувати", – додав керівник енергокомпанії.
- Уночі Росія атакувала енергетику, зокрема об'єкт теплогенерації в Київській області. А точкові удари по енергетиці прифронтових регіонів ворог проводить регулярно. Внаслідок таких ударів сьогодні знеструмлено Шостку.