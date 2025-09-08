В YASNO на тлі ударів по енергетиці нагадали рекомендації для населення і бізнесу

Українські енергетики мають досвід усунення наслідків ворожих атак, але краще бути готовими на випадок знеструмлень.

Гендиректор YASNO Сергій Коваленко на тлі нічної атаки по енергетиці порекомендував громадянам і бізнесу не панікувати, але готуватися до різних ситуацій. Він нагадав, що українські енергетики вже мають досвід боротьби з наслідками ударів, хоча розслаблятися не варто.

Зокрема, населенню він порадив запастися ліхтариками, пауербанками або перевірити справність наявних. Також варто продумати сценарій на випадок затяжного знеструмлення.

Усі гаджети і пауербанки, що є, потрібно періодично підживлювати, аби вони мали повний заряд.

"Тримайте вдома запас води та їжі, яка швидко не псується", – додав він.

Бізнесу Коваленко порадив провести технічний огляд і перевірити генератори та інші установки резервного живлення.

"Можна подумати про системи безперебійного живлення (ДБЖ) за потреби експерти YASNO можуть проконсультувати", – додав керівник енергокомпанії.