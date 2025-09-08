Спроби заспокоїти Путіна не мають сенсу, ‒ Туск про атаку РФ на урядову будівлю у Києві
​Кримські цілі
Трамп назвав "фігнею і показухою" заяви Лаврова про Зеленського
Пропутінська оперна співачка Анна Нетребко повертається на сцену Королівської опери в Лондоні
“Тихий” вбивця: чому можемо не помічати свій підвищений тиск, чим ризикуємо, коли можна обійтися без ліків, а коли – ні
Білий дім: Трамп “не радий, але не здивований” нападом на Київ
Зеленський відреагував на запрошення Путіна до Москви
У Львові вбили Андрія Парубія. Нападник втік
Думаєте про лазерну корекцію зору? Пояснюємо, кому і коли можна, які протипокази і чи може впасти зір після
В YASNO на тлі ударів по енергетиці нагадали рекомендації для населення і бізнесу

Українські енергетики мають досвід усунення наслідків ворожих атак, але краще бути готовими на випадок знеструмлень. 

В YASNO на тлі ударів по енергетиці нагадали рекомендації для населення і бізнесу
Фото: Чернігівська ОДА

Гендиректор YASNO Сергій Коваленко на тлі нічної атаки по енергетиці порекомендував громадянам і бізнесу не панікувати, але готуватися до різних ситуацій. Він нагадав, що українські енергетики вже мають досвід боротьби з наслідками ударів, хоча розслаблятися не варто. 

Зокрема, населенню він порадив запастися ліхтариками, пауербанками або перевірити справність наявних. Також варто продумати сценарій на випадок затяжного знеструмлення. 

Усі гаджети і пауербанки, що є, потрібно періодично підживлювати, аби вони мали повний заряд.

"Тримайте вдома запас води та їжі, яка швидко не псується", – додав він. 

Бізнесу Коваленко порадив провести технічний огляд і перевірити генератори та інші установки резервного живлення. 

"Можна подумати про системи безперебійного живлення (ДБЖ) за потреби експерти YASNO можуть проконсультувати", – додав керівник енергокомпанії. 

  • Уночі Росія атакувала енергетику, зокрема об'єкт теплогенерації в Київській області. А точкові удари по енергетиці прифронтових регіонів ворог проводить регулярно. Внаслідок таких ударів сьогодні знеструмлено Шостку. 
