“Тихий” вбивця: чому можемо не помічати свій підвищений тиск, чим ризикуємо, коли можна обійтися без ліків, а коли – ні
Трамп назвав "фігнею і показухою" заяви Лаврова про Зеленського
Зеленський відреагував на запрошення Путіна до Москви
Думаєте про лазерну корекцію зору? Пояснюємо, кому і коли можна, які протипокази і чи може впасти зір після
​Кримські цілі
Білий дім: Трамп “не радий, але не здивований” нападом на Київ
Спроби заспокоїти Путіна не мають сенсу, ‒ Туск про атаку РФ на урядову будівлю у Києві
Пропутінська оперна співачка Анна Нетребко повертається на сцену Королівської опери в Лондоні
У Львові вбили Андрія Парубія. Нападник втік
Росія завдала по Краматорську два авіаудари

Унаслідок обстрілу постраждали двоє мешканців міста.

Росія завдала по Краматорську два авіаудари
Фото: t.me/kramatorsk_rada

Сьогодні близько 10:40 російські війська завдали по Краматорську два авіаційні удари з використанням авіабомб.

Про це повідомили у міській раді.

Унаслідок обстрілу постраждали двоє мешканців міста ‒ чоловік 59 років та жінка 66 років. 

Постраждалі отримали легкі поранення та наразі перебувають під медичним наглядом.

Пошкоджено адміністративну будівлю державної установи, де вибуховою хвилею вибито вікна. Працівники установи не постраждали.

“Закликаємо мешканців не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та одразу прямувати в безпечне місце у разі надходження інформації про небезпеку. Окупанти продовжують терор проти мирного населення, проте всі служби працюють на місці події”, ‒ закликали у міськраді.

ДСНС повідомили, що ворог атакував у Краматорську рятувальників, які гасили пожежу в будинку.

"Внаслідок влучання ворожого БпЛА пошкоджений пожежний автомобіль. На щастя, ніхто з вогнеборців не постраждав", – повідомили рятувальники.

  • Раніше повідомлялося, що у Краматорську навідник російських ракет отримав 15 років тюрми. Серед основних цілей, по яких фігурант наводив удари, були шпиталі та інші медзаклади, де проходили лікування поранені українські воїни.
