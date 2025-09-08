Росія завдала по Краматорську два авіаудари

Сьогодні близько 10:40 російські війська завдали по Краматорську два авіаційні удари з використанням авіабомб.

Про це повідомили у міській раді.

Унаслідок обстрілу постраждали двоє мешканців міста ‒ чоловік 59 років та жінка 66 років.

Постраждалі отримали легкі поранення та наразі перебувають під медичним наглядом.

Пошкоджено адміністративну будівлю державної установи, де вибуховою хвилею вибито вікна. Працівники установи не постраждали.

“Закликаємо мешканців не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та одразу прямувати в безпечне місце у разі надходження інформації про небезпеку. Окупанти продовжують терор проти мирного населення, проте всі служби працюють на місці події”, ‒ закликали у міськраді.

ДСНС повідомили, що ворог атакував у Краматорську рятувальників, які гасили пожежу в будинку.

"Внаслідок влучання ворожого БпЛА пошкоджений пожежний автомобіль. На щастя, ніхто з вогнеборців не постраждав", – повідомили рятувальники.