У Краматорську навідник російських ракет отримав 15 років тюрми

15 років тюрми отримав зрадник, який наводив російські ракети на прифронтові шпиталі Сил оборони, повідомляє СБУ.

Контррозвідка СБУ затримала його у серпні 2024 року за місцем проживання. У зловмисника вилучено смартфон, з якого він передавав ворогу координати для ракетних та артилерійських ударів по Краматорську.

Серед основних цілей, по яких фігурант наводив удари, були шпиталі та інші медзаклади, де проходили лікування поранені українські воїни після боїв на передовій східного фронту.

Як встановило розслідування, ворожим агентом виявився 48-річний місцевий безробітний, якого окупанти завербували у забороненій соцмережі «ВКонтакте», де він висловлювався на підтримку рашистів.

Встановлено, що агент перебував на зв’язку із представницею міноборони РФ, яка співпрацює з російськими спецслужбами. Наразі її особу вже встановлено Службою безпеки.

За інструкцією окупантів чоловік обходив місцевість і намагався виявити та передати координати об’єктів, зокрема медустанов з найбільшим зосередженням українських захисників.

На підставі доказів, зібраних контррозвідкою та слідчими Служби безпеки, суд визнав агента винним за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану.