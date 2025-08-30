Джерела: ​ГУР МО знищило склад вибухових речовин в Тульскій області

В ніч на 30 серпня сили Головного управління розвідки України атакували підземний склад вибухових речовин на території ПАТ «Алексинський хімічний комбінат» у м. Алексин, Тульської області РФ.
Як повідомляє джерело LB.ua в ГУР, на захищеному складі зокрема зберігався піроксиліновий порох (бездимний порох, що використовується у боєприпасах стрілецького озброєння, артилерійських систем та окремих ракетних двигунах).
За повідомленнями у місцевих пабліках, тамтешні мешканці чули гучні вибухи, а за тим до місця події направилися пожежні машини та карети швидкої допомоги.
В ГУР МО зазначають, що робота з нейтралізації ворожого ВПК триватиме й надалі на всій території Росії та поза нею.
- Уночі 30 серпня Сили оборони завдали ударів по кількох об’єктах у Росії. Метою атаки було зниження наступального потенціалу противника та ускладнення постачання пального до військових частин окупантів.