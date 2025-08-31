Наша ціль — грубі гроші. Завдати ворогу максимальних збитків
​На будівлі Верховної Ради приспустили державний прапор в пам'ять про Андрія Парубія

У Львові люди несуть на місці вбивства політика квіти та лампадки. 

​На будівлі Верховної Ради приспустили державний прапор в пам'ять про Андрія Парубія
Фото: Верховна Рада

У Києві приспустили державний прапор на будівлі парламенту в пам'ять про колишнього спікера Верховної Ради Андрія Парубія, якого застрелили у Львові 30 серпня.

Про це повідомив спікер Ради Руслан Стефанчук. 

"Так ми вшановуємо пам’ять Андрія Парубія - народного депутата кількох скликань, Голови Верховної Ради VIII скликання, якого було вбито у Львові. Його смерть стала великою втратою для парламенту і всієї України", - написав він у фейсбуці.

Стефанчук зазначив, що прапор залишатиметься приспущеним упродовж трьох діб — як знак скорботи та глибокої поваги.

Верховна Рада також висловлює щирі співчуття рідним і близьким Андрія Парубія. 

У Львові люди несуть на місці трагедії квіти та лампадки. Слідчі дії тривають, правоохоронці шукають нападника, який був одягнений як кур'єр доставки. 

  • 30 серпня у Львові вбили народного депутата, колишнього спікера Ради Андрія Парубія. У поліції розповіли, що близько опівдня надійшло повідомлення про стрілянину у Франківському районі міста. Трохи пізніше інформацію про вбивство політика підтвердив президент Володимир Зеленський, додавши, що до розслідування та пошуку вбивці залучені всі необхідні сили й засоби.
  • Для затримання вбивці у Львові оголосили спецоперацію “Сирена”.
  • Народний депутат Володимир Ар'єв заявив, що Парубій незадовго до свого вбивства звертався із заявою про надання йому держохорони, але отримав відмову. В УДО відповіли, що відомство "виконувало задачі виключно в межах законодавства" і заявили, що після припинення повноважень ексспікер парламенту забезпечується державною охороною протягом одного року, крім випадків набрання законної сили обвинувальним вироком.
  • Про те, ким був Андрій Парубій, читайте в матеріалі LB.ua.
