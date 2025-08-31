​На будівлі Верховної Ради приспустили державний прапор в пам'ять про Андрія Парубія

У Львові люди несуть на місці вбивства політика квіти та лампадки.

У Києві приспустили державний прапор на будівлі парламенту в пам'ять про колишнього спікера Верховної Ради Андрія Парубія, якого застрелили у Львові 30 серпня.

Про це повідомив спікер Ради Руслан Стефанчук.

"Так ми вшановуємо пам’ять Андрія Парубія - народного депутата кількох скликань, Голови Верховної Ради VIII скликання, якого було вбито у Львові. Його смерть стала великою втратою для парламенту і всієї України", - написав він у фейсбуці.

Стефанчук зазначив, що прапор залишатиметься приспущеним упродовж трьох діб — як знак скорботи та глибокої поваги.

Верховна Рада також висловлює щирі співчуття рідним і близьким Андрія Парубія.

У Львові люди несуть на місці трагедії квіти та лампадки. Слідчі дії тривають, правоохоронці шукають нападника, який був одягнений як кур'єр доставки.