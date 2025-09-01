Уряд оновив правила виїзду за кордон чоловікам 18-22 років
Уряд оновив правила виїзду за кордон чоловікам 18-22 років
У Львові вбили Андрія Парубія. Нападник втік
У Львові вбили Андрія Парубія. Нападник втік
Кейс Раміни і Розового: як зношуються «стоп-крани» психіки через стрес і травми
Кейс Раміни і Розового: як зношуються «стоп-крани» психіки через стрес і травми
Трамп назвав "фігнею і показухою" заяви Лаврова про Зеленського
Трамп назвав "фігнею і показухою" заяви Лаврова про Зеленського
Унаслідок ударів по столиці – 23 убитих і десятки поранених. Зруйновані і пошкоджені житлові будинки (доповнено)
ВідеоУнаслідок ударів по столиці – 23 убитих і десятки поранених. Зруйновані і пошкоджені житлові будинки (доповнено)
Наша ціль — грубі гроші. Завдати ворогу максимальних збитків
Наша ціль — грубі гроші. Завдати ворогу максимальних збитків
Що відомо про ракету «Фламінго»?
Що відомо про ракету «Фламінго»?
Білий дім: Трамп “не радий, але не здивований” нападом на Київ
Білий дім: Трамп “не радий, але не здивований” нападом на Київ
Папа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
ФотоПапа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
ГоловнаСуспільствоПодії

Затримали двох агентів РФ, які готували нові атаки ворога по Києву та Одесі

Зловмисники перебувають під вартою без права внесення застави. Їм загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Затримали двох агентів РФ, які готували нові атаки ворога по Києву та Одесі
Затриманий підозрюваний
Фото: СБУ

Служба безпеки повідомила про затримання ще двох агентів російської воєнної розвідки (більш відомої як гру), які коригували повітряні атаки ворога по Україні. Зловмисники готували нову серію ракетно-дронових ударів РФ по Києву та Одесі.

Як розповіли у СБУ, агенти мали виявити і передати окупантам локації Сил оборони. Також вони з’ясовували наслідки ворожих "прильотів" по цивільній інфраструктурі для коригування повторних ударів по українських містах. Агенти діяли порізно, але мали одного спільного куратора, особу якого вже встановили кіберфахівці СБУ. Для збору розвідданих вони виходили на місцевість, фотографували потенційні цілі та записували їхні координати.

У Києві затримали 31-річного вихідця з тимчасово окупованого Мелітополя, якого російське ГРУ "відрядило" шпигувати до столиці України. Він мав виявити і передати окупантам локації ремонтних баз військової техніки Сил оборони.

Додатково зловмисник відстежував часові інтервали найбільшого зосередження людей біля рекрутингових центрів Київщини, по яких ворог планував ударити з повітря.

В Одесі викрили колишню військову, яка після звільнення зі служби пішла на співпрацю з російським ГРУ. В обмін на гроші від окупантів жінка передавала їм координати базування підрозділів морської охорони, прикордонників та Нацгвардії на території портового міста. Утім, як встановило розслідування, обіцяних грошей з РФ агентка так і не отримала.

Затримана зрадниця
Фото: СБУ
Затримана зрадниця

Слідчі СБУ повідомили обом зрадникам  про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Зловмисники перебувають під вартою без права внесення застави. Їм загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

  • Нещодавно у Києві затримали жінку біля будівлі Нацгвардії за підозрою у допомозі ворогу готувати нові обстріли та теракти.
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies