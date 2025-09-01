Затримали двох агентів РФ, які готували нові атаки ворога по Києву та Одесі

Зловмисники перебувають під вартою без права внесення застави. Їм загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Служба безпеки повідомила про затримання ще двох агентів російської воєнної розвідки (більш відомої як гру), які коригували повітряні атаки ворога по Україні. Зловмисники готували нову серію ракетно-дронових ударів РФ по Києву та Одесі.

Як розповіли у СБУ, агенти мали виявити і передати окупантам локації Сил оборони. Також вони з’ясовували наслідки ворожих "прильотів" по цивільній інфраструктурі для коригування повторних ударів по українських містах. Агенти діяли порізно, але мали одного спільного куратора, особу якого вже встановили кіберфахівці СБУ. Для збору розвідданих вони виходили на місцевість, фотографували потенційні цілі та записували їхні координати.

У Києві затримали 31-річного вихідця з тимчасово окупованого Мелітополя, якого російське ГРУ "відрядило" шпигувати до столиці України. Він мав виявити і передати окупантам локації ремонтних баз військової техніки Сил оборони.

Додатково зловмисник відстежував часові інтервали найбільшого зосередження людей біля рекрутингових центрів Київщини, по яких ворог планував ударити з повітря.

В Одесі викрили колишню військову, яка після звільнення зі служби пішла на співпрацю з російським ГРУ. В обмін на гроші від окупантів жінка передавала їм координати базування підрозділів морської охорони, прикордонників та Нацгвардії на території портового міста. Утім, як встановило розслідування, обіцяних грошей з РФ агентка так і не отримала.

Фото: СБУ Затримана зрадниця

Слідчі СБУ повідомили обом зрадникам про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Зловмисники перебувають під вартою без права внесення застави. Їм загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.