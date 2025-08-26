У Києві затримали жінку біля Головного управління Нацгвардії за підозрою у допомозі ворогу готувати нові обстріли та теракти, повідомляє СБУ.
За матеріалами справи, фігурантка збирала інформацію про систему захисту адмінбудівель Сил оборони у столиці нашої держави.
Співробітники СБУ затримали фігурантку «на гарячому», коли вона проводила дорозвідку біля Головного управління Національної гвардії.
Відповідно до агентурного завдання жінка мала підготувати і передати куратору план-схему розташування контрольно-пропускних пунктів та службових парковок по периметру оборонної установи.
Як встановило розслідування, аналогічну інформацію агентка збирала й про пункти базування ТЦК у різних районах Києва.
За наявними даними, надалі ворог планував використати розвіддані для підготовки нових терактів та повітряних ударів по столиці України.
Встановлено, що агенткою виявилася завербована ФСБ місцева 36-річна фрілансерка. Ворожа спецслужба дистанційно завербувала жінку через її знайомого з тимчасово окупованого Криму, який співпрацює з РФ.
У разі виконання ворожих завдань агентка сподівалася на «евакуацію» до Росії через треті країни.
Під час обшуку у фігурантки вилучено смартфон, який вона використовувала для контактів з куратором від ФСБ.
Наразі слідчі Служби безпеки повідомили затриманій про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).
Підозрювана перебуває під вартою, їй загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.