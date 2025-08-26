Папа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
ФотоПапа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
Зеленський: моя позиція на тему "виходу" з Донецької області не змінилась
Зеленський: моя позиція на тему "виходу" з Донецької області не змінилась
Зовсім інша зустріч в Білому домі. Про що говорили Трамп і Зеленський
Зовсім інша зустріч в Білому домі. Про що говорили Трамп і Зеленський
«Певної миті стало зрозуміло, що ми заходимо в інший політичний цикл, в якому реформування системи освіти не в пріоритеті»
«Певної миті стало зрозуміло, що ми заходимо в інший політичний цикл, в якому реформування системи освіти не в пріоритеті»
Стабілізація під Добропіллям
Стабілізація під Добропіллям
Система бачить аномалії. Як НСЗУ перевіряє медзаклади алгоритмами і чому та в кого забирає мільйони після цього
Система бачить аномалії. Як НСЗУ перевіряє медзаклади алгоритмами і чому та в кого забирає мільйони після цього
З 1 вересня почнуться автоматичні перевірки медичного обладнання у лікарнях – що це дасть
З 1 вересня почнуться автоматичні перевірки медичного обладнання у лікарнях – що це дасть
Кейс Раміни і Розового: як зношуються «стоп-крани» психіки через стрес і травми
Кейс Раміни і Розового: як зношуються «стоп-крани» психіки через стрес і травми
Що відомо про ракету «Фламінго»?
Що відомо про ракету «Фламінго»?
ГоловнаСуспільствоВійна

У Києві затримали жінку біля будівлі Нацгвардії за підозрою у допомозі ворогу готувати нові обстріли та теракти

Ворожа спецслужба дистанційно завербувала жінку через її знайомого з тимчасово окупованого Криму, який вже співпрацює з ворогом.

У Києві затримали жінку біля будівлі Нацгвардії за підозрою у допомозі ворогу готувати нові обстріли та теракти
Фото: СБУ

У Києві затримали жінку біля Головного управління Нацгвардії за підозрою у допомозі ворогу готувати нові обстріли та теракти, повідомляє СБУ. 

За матеріалами справи, фігурантка збирала інформацію про систему захисту адмінбудівель Сил оборони у столиці нашої держави.

Співробітники СБУ затримали фігурантку «на гарячому», коли вона проводила дорозвідку біля Головного управління Національної гвардії.

Відповідно до агентурного завдання жінка мала підготувати і передати куратору план-схему розташування контрольно-пропускних пунктів та службових парковок по периметру оборонної установи.

Як встановило розслідування, аналогічну інформацію агентка збирала й про пункти базування ТЦК у різних районах Києва.

За наявними даними, надалі ворог планував використати розвіддані для підготовки нових терактів та повітряних ударів по столиці України.

Встановлено, що агенткою виявилася завербована ФСБ місцева 36-річна фрілансерка. Ворожа спецслужба дистанційно завербувала жінку через її знайомого з тимчасово окупованого Криму, який співпрацює з РФ.

У разі виконання ворожих завдань агентка сподівалася на «евакуацію» до Росії через треті країни.

Під час обшуку у фігурантки вилучено смартфон, який вона використовувала для контактів з куратором від ФСБ.

Наразі слідчі Служби безпеки повідомили затриманій про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Підозрювана перебуває під вартою, їй загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.
Теми: , , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies