Ворожа спецслужба дистанційно завербувала жінку через її знайомого з тимчасово окупованого Криму, який вже співпрацює з ворогом.

У Києві затримали жінку біля Головного управління Нацгвардії за підозрою у допомозі ворогу готувати нові обстріли та теракти, повідомляє СБУ.

За матеріалами справи, фігурантка збирала інформацію про систему захисту адмінбудівель Сил оборони у столиці нашої держави.

Співробітники СБУ затримали фігурантку «на гарячому», коли вона проводила дорозвідку біля Головного управління Національної гвардії.

Відповідно до агентурного завдання жінка мала підготувати і передати куратору план-схему розташування контрольно-пропускних пунктів та службових парковок по периметру оборонної установи.

Як встановило розслідування, аналогічну інформацію агентка збирала й про пункти базування ТЦК у різних районах Києва.

За наявними даними, надалі ворог планував використати розвіддані для підготовки нових терактів та повітряних ударів по столиці України.

Встановлено, що агенткою виявилася завербована ФСБ місцева 36-річна фрілансерка. Ворожа спецслужба дистанційно завербувала жінку через її знайомого з тимчасово окупованого Криму, який співпрацює з РФ.

У разі виконання ворожих завдань агентка сподівалася на «евакуацію» до Росії через треті країни.

Під час обшуку у фігурантки вилучено смартфон, який вона використовувала для контактів з куратором від ФСБ.

Наразі слідчі Служби безпеки повідомили затриманій про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Підозрювана перебуває під вартою, їй загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.