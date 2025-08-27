​Майже 100 тисяч родин першокласників подали заяву на "Пакунок школяра"

Заяви на державну допомогу "Пакунок школяра" вже подали 97,3 тис. родин українських першокласників.

Про це повідомляє Міністерство соціальної політики, сім'ї та єдності.

"Від старту програми 18 серпня 2025 року українці подали 97 638 заяв на "Пакунок школяра" — це майже 54% від кількості першокласників, уже наявних у системі МОН. Вона продовжує поступово наповнюватися. Вже верифіковано 92 519 заяв. Найчастіше їх оформлюють онлайн — через застосунок "Дія" подано 94 142 заяви, інші 3 496 — письмово до сервісних центрів Пенсійного фонду України", - йдеться в повідомленні.

Станом на зараз 1655 заяви відхилено, зокрема, 460 відмов з причини, що за умовами програми родини, які перебувають за кордоном, можуть отримати допомогу лише після повернення в Україну, а ті, хто на тимчасово окупованих територіях, - після повернення на підконтрольну Україні територію.

Ще 940 заяв відхилено, оскільки надалі з'ясувалося, що дитина була відрахована або переведена до іншого закладу освіти, і в такому разі заяву потрібно подати повторно.

У міністерстві нагадали, що допомогу можуть отримати батьки або законні представники цьогорічних першокласників.

Батьки або законні представники першокласників можуть використати кошти протягом 180 днів з моменту їх нарахування для покупок як в офлайн, так і онлайн-магазинах.

Участь у програмі "пакунок школяра" відкрита для всіх магазинів зі сферою діяльності "торгівля шкільним приладдям (канцелярськими товарами), дитячим одягом та взуттям" і відповідними MCC-кодами, а саме: 5641 — дитячий одяг; 5651 — одяг для всієї родини; 5661 — магазини взуття; 5943 — канцелярські товари.

Що таке "Пакунок школяра"

18 серпня розпочався прийом заявок на участь у державній програмі "Пакунок школяра". Це одноразова виплата 5000 грн, щоб придбати все необхідне для навчання першокласників: канцелярське приладдя, дитячий одяг та взуття. Заяву на допомогу вже можна оформити у "Дії".