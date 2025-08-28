Зеленський: моя позиція на тему "виходу" з Донецької області не змінилась
​Росія атакувала критичну інфраструктуру Вінниччини, знеструмлені 60 тисяч споживачів

Наразі проводяться аварійно-відновлювальні роботи.

​Росія атакувала критичну інфраструктуру Вінниччини, знеструмлені 60 тисяч споживачів
Фото: ye.ua

У ніч на 28 серпня російські війська критичну інфраструктуру Вінниччини, знестумлені 29 населених пуктів.

Про це повідомила перша заступниця начальника Вінницької ОВА Наталія Заболотна. 

"Цієї ночі ворог атакував критичну інфраструктуру Вінниччини. Внаслідок влучання в обʼєкти енергетики знеструмлено 60 тисяч споживачів у 29 населених пунктах", – написала вона у телеграмі.

Є пошкодження житлових будинків. Усі відповідні служби працюють на місцях. Проводять аварійно-відновлювальні роботи.

Наразі про постраждалих не повідомляли. 

  • "Укрзалізниця" раніше повідомила, що внаслідок російської атаки на інфраструктуру у Вінницькій області є пошкодження контактної мережі, через це одразу вісім потягів курсуватимуть із затримкою. 
  • Тим часом у Києві внаслідок атаки вночі 28 серпня є загиблі та поранені, зокрема неповнолітні.
