​Росія атакувала критичну інфраструктуру Вінниччини, знеструмлені 60 тисяч споживачів

У ніч на 28 серпня російські війська критичну інфраструктуру Вінниччини, знестумлені 29 населених пуктів.

Про це повідомила перша заступниця начальника Вінницької ОВА Наталія Заболотна.

"Цієї ночі ворог атакував критичну інфраструктуру Вінниччини. Внаслідок влучання в обʼєкти енергетики знеструмлено 60 тисяч споживачів у 29 населених пунктах", – написала вона у телеграмі.

Є пошкодження житлових будинків. Усі відповідні служби працюють на місцях. Проводять аварійно-відновлювальні роботи.

Наразі про постраждалих не повідомляли.