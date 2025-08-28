Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський провів телефонну розмову з Головнокомандувачем Збройних сил Норвегії генералом Ейріком Крістофферсеном.

Головнокомандувач ЗСУ розповів про поточну ситуацію на фронті і повідомив, що противник не припиняє ведення активних бойових дій.

Також Олександр Сирський наголосив на ключових потребах ЗСУ, зокрема в системах ППО, радарах, артилерійських системах тощо.

“Переконаний, що консолідована позиція демократій світу є ключем до встановлення тривалого і справедливого миру в Європі. Лише спільними зусиллями ми зможемо зупинити ворога та відстояти справедливість”, - підсумував Олександр Сирський.