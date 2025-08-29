Що відомо про ракету «Фламінго»?
Зеленський прокоментував створення "буферної зони": якщо Росії хочеться бути подалі – хай відходить вглиб окупованих територій

Розведення військ не має сенсу, оскільки основна зброя зараз – дрони, сказав він. 

Володимир Зеленський
Фото: Володимир Зеленський

Президент Володимир Зеленський прокоментував інформацію про те, що США і Європа пропонують створити буферну зону між Україною і Росією. Під час преспідходу 29 серпня він підтвердив, що неодноразово чув це від європейців і американців, пропозиції лунали не лише про 40, а й про 100 кілометрів. 

Він вважає, що таке пропонувати можуть тільки ті, хто не розуміє, які технічні спроможності має сучасна зброя. Зброя і так розташована на відстані від 10 км, бо все вражають дрони.

“Мертва, сіра зона вже існує. Не треба затягувати час і вестися на додаткові умови від Росії або іще від якихось фантазерів. Буферна зона існує. Якщо Росії хочеться мати більшу відстань від нас, вони можуть відійти вглиб тимчасово окупованих територій. Нам для цього нічого не потрібно. Дрони все випалюють. Якщо сторони дадуть команди дронам вижигати все на 20 кілометрів – буде на 20. Якщо на 40 – буде на 40. Відповідна зброя у команд є. Тобто нічого нікуди відтягувати не треба, воно все вже давно відтягнуто”, – сказав президент. 

Росія не тримає на передньому краї техніку, аби її не втрачати.

Питання буферних зон обговорювали в мінському процесі, коли війна була іншою. Тоді Україна і Росія відводили техніку, і це ні до чого не призвело, нагадав президент.
