Найсерйозніша концентрація ворога станом на зараз – на Покровському напрямку. Там накопичені 100 000 росіян

На Покровському напрямку Росія зараз утримує до 100 000 окупантів, що є найсерйознішою концентрацією. Росіяни готують наступальні дії, Україні про це відомо, сказав президент Володимир Зеленський під час преспідходу, трансялцію якого організувало Суспільне.

У Харківській і Донецькій області Сили оборони проводять активні дії, ворогу там непросто. На Куп'янському напрямку за дві попередні доби знищили декілька ДРГ.

"Сумській напрямок – нормально, потихеньку витісняємо ворога. Запоріжжя – змін немає, небезпечно через те, що вони накопичують десантні сили, і це угруповання достатньо велике", – сказав він.

Для Дніпра він назвав ситуацією контрольованою.