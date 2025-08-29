Що відомо про ракету «Фламінго»?
ГоловнаСуспільствоВійна

Найсерйозніша концентрація ворога станом на зараз – на Покровському напрямку. Там накопичені 100 000 росіян

Президент розповів про ситуацію на різних напрямках. 

Найсерйозніша концентрація ворога станом на зараз – на Покровському напрямку. Там накопичені 100 000 росіян
Володимир Зеленський
Фото: скриншот

На Покровському напрямку Росія зараз утримує до 100 000 окупантів, що є найсерйознішою концентрацією. Росіяни готують наступальні дії, Україні про це відомо, сказав президент Володимир Зеленський під час преспідходу, трансялцію якого організувало Суспільне. 

У Харківській і Донецькій області Сили оборони проводять активні дії, ворогу там непросто. На Куп'янському напрямку за дві попередні доби знищили декілька ДРГ.

"Сумській напрямок – нормально, потихеньку витісняємо ворога. Запоріжжя – змін немає, небезпечно через те, що вони накопичують десантні сили, і це угруповання достатньо велике", –  сказав він.

Для Дніпра він назвав ситуацією контрольованою. 
