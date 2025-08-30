Уряд оновив правила виїзду за кордон чоловікам 18-22 років
Генштаб: на Покровському та Лиманському напрямках відбулась половина боєзіткнень з початку доби 29 серпня

Активні бойові дії тривали і на Новопавлівському напрямку.

Генштаб: на Покровському та Лиманському напрямках відбулась половина боєзіткнень з початку доби 29 серпня
Ілюстративне фото
Фото: Генштаб

Станом на 22:00 29 серпня відбулося 120 бойових зіткнень.

Про це повідомила пресслужба Генштабу ЗСУ.

З початку доби противник завдав по позиціях наших військ і населених пунктах одного ракетного та 49 авіаційних ударів, застосувавши чотири ракети та 78 керованих авіабомб. Зафіксовано 1420 ударів дронами-камікадзе, ворог здійснив 3352 артилерійських обстрілів.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках українські воїни відбили дві штурмові дій окупантів, одне боєзіткнення триває досі.

На Південно-Слобожанському напрямку українські воїни відбили чотири атаки у районах Глибокого, Вовчанська та в бік Фиголівки, Кутьківки. Одне боєзіткнення триває.

На Куп’янському напрямку противник чотири рази намагався витіснити наші підрозділи із займаних позицій у бік Куп’янська.

На Лиманському напрямку ворог здійснив 25 атак, намагаючись просунутися у районах населених пунктів Карпівка, Колодязі, Зарічне, Ямпіль та у бік Дружелюбівки, Шандриголового, Дронівки, Серебрянки, Григорівки. 11 боєзіткнень триває дотепер.

На Сіверському напрямку наші воїни зупинили три атаки поблизу Григорівки та Переїзного, ще один бій триває.

На Краматорському напрямку Сили оборони зупинили дві ворожі спроби просунутися вперед у напрямку Ступочок та Предтечиного.

Ворог десять разів намагався вклинитися в нашу оборону на Торецькому напрямку у районах Щербинівки, Торецька, Диліївки та у напрямку населених пунктів Клебан Бик, Катеринівка, Русин Яр, Полтавка.

Протягом дня на Покровському напрямку агресор здійснив 33 штурмових та наступальних дій у районах населених пунктів Володимирівка, Маяк, Заповідне, Сухецьке, Новоекономічне, Миролюбівка, Промінь, Лисівка, Звірове, Котлине, Удачне, Новоукраїнка та у напрямках Родинського, Мирнограду, Покровська, Новопавлівки. На даний час бої точаться у чотирьох локаціях.

За попередніми підрахунками, на цьому напрямку українські воїни знешкодили 114 окупантів, з них 84 — безповоротно. Знищено артилерійську систему, дві одиниці автомобільної техніки, чотири мотоцикли, 33 безпілотні літальні апарати. Крім того, пошкоджено чотири артилерійські системи, один мотоцикл та три укриття для особового складу противника.

На Новопавлівському напрямку наші оборонці зупинили 11 атак противника у районах населених пунктів Воскресенка, Запорізьке та у бік Філії, Олександрограда, ще шість боєзіткнень досі тривають.

На Гуляйпільському напрямку наступальних дій окупантів не зафіксовано.

На Оріхівському напрямку відбулося шість бойових зіткнень — противник намагався просунутися поблизу населеного пункту Степове та у напрямку Малої Токмачки, Новоданилівки, Степногірська.

На Придніпровському напрямку українські воїни відбили одну атаку загарбників.

Сьогодні слід відзначити воїнів 39-ї окремої бригади берегової оборони, які ефективно протистоять ворогу.
﻿
