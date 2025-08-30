DeepState: російський окупант вбив цивільного на Донеччині

Російський окупант вчини черговий воєнний злочин, вбивши цивільного на Донеччині у населеному пункті Новоекономічне, повідомляє проєкт DeepState.

“Проаналізувавши відео від 1 АК НГУ, було знайдено місце розстрілу — село Новоекономічне. Оскільки ворог постійно інфільтрується і нещодавно був зафіксований західніше села в приміщенні шахти "Капітальна", тому вкрай важко виокремити конкретну лінію бойового зіткнення”, — йдеться у повідомленні.

За наявною інформацією, злочин скоєно російським військовослужбовцем 95-го окремого стрілецького полку 5-ї окремої мотострілецької бригади 51-ї армії ЗС РФ.

Також проєкт вказав геолокацію злочину.