DeepState: російський окупант вбив цивільного на Донеччині

Воєнний злочин окупант скоїв у населеному пункті Новоекономічне.

DeepState: російський окупант вбив цивільного на Донеччині
Фото: скрін

Російський окупант вчини черговий воєнний злочин, вбивши цивільного на Донеччині у населеному пункті Новоекономічне, повідомляє проєкт DeepState. 

“Проаналізувавши відео від 1 АК НГУ, було знайдено місце розстрілу — село Новоекономічне. Оскільки ворог постійно інфільтрується і нещодавно був зафіксований західніше села в приміщенні шахти "Капітальна", тому вкрай важко виокремити конкретну лінію бойового зіткнення”, — йдеться у повідомленні.

За наявною інформацією, злочин скоєно російським військовослужбовцем 95-го окремого стрілецького полку 5-ї окремої мотострілецької бригади 51-ї армії ЗС РФ.

Також проєкт вказав геолокацію злочину. 

Фото: DeepState
