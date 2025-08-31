Наша ціль — грубі гроші. Завдати ворогу максимальних збитків
Зеленський: єдина, хто хоче війни, – це Росія, тому на неї треба посилити тиск

«Розраховуємо на сильну позицію Сполучених Штатів Америки, Європи, країн Двадцятки», - заявив глава держави.

Зеленський: єдина, хто хоче війни, – це Росія, тому на неї треба посилити тиск
Володимир Зеленський
Фото: Пресслужба Офісу президента України

Росія замість підготовки до переговорів продовжує вкладати свої сили у війну. Тому на неї треба посилити тиск.

Про це заявив Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні 31 серпня.

Він нагадав за дедлайн Дональда Трампа для РФ і підкреслив, що Росія замість перемовин продовжує воювати.

«Два тижні тому у Вашингтоні прозвучало, що саме на цей час росіяни повинні бути готовими до реальних перемовин – до зустрічі на рівні лідерів. Україна безперечно готова до цього. Але єдине, що робить Росія, – це вкладається у подальшу війну. Усі сигнали від них саме про це. Зараз, під час свого візиту в Китай, Путін знову буде викручуватись. Це його спорт номер один», - заявив Зеленський.

Президент додав, що «усі у світі заявляли, що треба припинити вогонь». Тому потрібно посилити тиск на агресора.

«Єдиний, хто хоче війни, – це Росія. Тому будемо тиснути й надалі – саме на Росію треба тиснути. Розраховуємо, що ніхто не буде толерувати затягування війни. Розраховуємо на сильну позицію Сполучених Штатів Америки, Європи, країн Двадцятки. Ця війна додає тільки дестабілізації світовим процесам. Росія повинна за це платити. І це буде», - сказав Зеленський.

  • Президент США Дональд Трамп заявив, що його тристороння зустріч з президентом України Володимиром Зеленським та очільником Кремля Владіміром Путіним відбудеться, а от щодо двосторонньої зустрічі між українським та російським лідерами президент США не має впевненості.
