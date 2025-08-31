Росія замість підготовки до переговорів продовжує вкладати свої сили у війну. Тому на неї треба посилити тиск.

Про це заявив Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні 31 серпня.

Він нагадав за дедлайн Дональда Трампа для РФ і підкреслив, що Росія замість перемовин продовжує воювати.

«Два тижні тому у Вашингтоні прозвучало, що саме на цей час росіяни повинні бути готовими до реальних перемовин – до зустрічі на рівні лідерів. Україна безперечно готова до цього. Але єдине, що робить Росія, – це вкладається у подальшу війну. Усі сигнали від них саме про це. Зараз, під час свого візиту в Китай, Путін знову буде викручуватись. Це його спорт номер один», - заявив Зеленський.

Президент додав, що «усі у світі заявляли, що треба припинити вогонь». Тому потрібно посилити тиск на агресора.

«Єдиний, хто хоче війни, – це Росія. Тому будемо тиснути й надалі – саме на Росію треба тиснути. Розраховуємо, що ніхто не буде толерувати затягування війни. Розраховуємо на сильну позицію Сполучених Штатів Америки, Європи, країн Двадцятки. Ця війна додає тільки дестабілізації світовим процесам. Росія повинна за це платити. І це буде», - сказав Зеленський.