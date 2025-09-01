Що відомо про ракету «Фламінго»?
Внаслідок російських обстрілів на Сумщині постраждали сім цивільних

Один із ворожих дронів поцілив у цивільну автівку

Внаслідок російських обстрілів на Сумщині постраждали сім цивільних
Наслідки російського удару по Сумщині 1 вересня 2025 року
Фото: Олег Григоров

Сьогодні, 1 вересня, російська окупаційна армія атакувала цивільну інфраструктуру Сумської області.

Про це повідомив начальник Сумської ОВА Олег Григоров.

“Є наслідки влучань у Сумській, Річківській, Ворожбянській, Білопільській, Великописарівській, Шалигинській та Дружбівській громадах”, - написав він.

Зокрема, один із дронів окупантів поцілив у цивільну автівку, водій дістав поранень.

Загалом від російських атак постраждали семеро мирних жителів, їм надається необхідна медична допомога.

Також у Сумському та Шосткинському районах пошкоджені десятки приватних будинків, у різних мікрорайонах Сум атаки БпЛА призвели до пошкоджень цивільної інфраструктури та знеструмлень. 

Тривають відновлювальні роботи.
