Корупція при закупівлі РЕБ: апеляція не змінила «запобіжку» ексголові Мукачівської РДА Гайдаю

АП ВАКС залишила без задоволення апеляційні скарги сторін, а ухвалу слідчого судді ВАКС – без змін.

Апеляційна палата ВАКС залишила в силі запобіжний захід колишньому голові Мукачівської райдержадміністрації у справі про ймовірну корупцію при закупівлі БпЛА і засобів РЕБ.

Про це повідомила пресслужба АП ВАКС.

Сторони захисту і обвинувачення оскаржували ухвалу слідчого судді ВАКС від 4 серпня про застосування запобіжного заходу до Гайдая у виді тримання під вартою з альтернативою внесення 10 млн грн застави.

«За результатами розгляду колегія суддів АП ВАКС залишила без задоволення апеляційні скарги сторін, а ухвалу слідчого судді ВАКС – без змін. Рішення набрало законної сили з моменту проголошення та оскарженню в касаційному порядку не підлягає», - повідомила пресслужба.