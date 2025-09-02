Що відомо про ракету «Фламінго»?
Корупція при закупівлі РЕБ: апеляція не змінила «запобіжку» ексголові Мукачівської РДА Гайдаю

АП ВАКС залишила без задоволення апеляційні скарги сторін, а ухвалу слідчого судді ВАКС – без змін.

Корупція при закупівлі РЕБ: апеляція не змінила «запобіжку» ексголові Мукачівської РДА Гайдаю
Сергій Гайдай
Фото: loga.gov.ua

Апеляційна палата ВАКС залишила в силі запобіжний захід колишньому голові Мукачівської райдержадміністрації у справі про ймовірну корупцію при закупівлі БпЛА і засобів РЕБ.

Про це повідомила пресслужба АП ВАКС.

Сторони захисту і обвинувачення оскаржували ухвалу слідчого судді ВАКС від 4 серпня про застосування запобіжного заходу до Гайдая у виді тримання під вартою з альтернативою внесення 10 млн грн застави.

«За результатами розгляду колегія суддів АП ВАКС залишила без задоволення апеляційні скарги сторін, а ухвалу слідчого судді ВАКС – без змін. Рішення набрало законної сили з моменту проголошення та оскарженню в касаційному порядку не підлягає», - повідомила пресслужба.

  • 2 серпня НАБУ і САП повідомили про викриття корупційної схеми на закупівлі дронів та засобів РЕБ.
  • Серед фігурантів схеми - чинний народний депутат України, очільники районної та міської військових цивільних адміністрацій та військовослужбовці Національної гвардії. За інформацією джерел низки українським медіа, зокрема “Української правди” та РБК-Україна, а також Центру протидії корупції, йдеться про нардепа від “Слуг народу” Олексія Кузнєцова, а також ексголова Мукачівської РДА й колишній голова Луганської ОВА Сергій Гайдай та ексначальник Рубіжанської МВА Луганської області Андрій Юрченко.
  • Глава МВС Ігор Клименко заявив про відсторонення з посад військовослужбовців Нацгвардії, які є фігурантами корупційної схеми на закупівлі дронів та засобів РЕБ.
  • Володимир Зеленський опісля звільнив Гайдая і Юрченка з посад.
  • 7 серпня за трьох фігурантів справи про корупцію при закупівлі дронів та засобів РЕБ внесли заставу.
﻿
