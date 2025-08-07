Суспільне: за трьох фігурантів справи про корупцію при закупівлі БпЛА та засобів РЕБ внесли заставу

Сьогодні, 7 серпня, за трьох фігурантів справи про корупцію при закупівлі дронів та засобів РЕБ внесли заставу

Про це повідомляє Суспільне з посиланням на адвокатів підозрюваних та ВАКС.

Зокрема, за ексголову Луганської ОВА Сергія Гайдая внесли 10 млн гривень. Захисник Гайдая Роман Кругляк розповів, що "заставу внесли фізичні особи". О 18:05 Гайдай покинув слідчий ізолятор.

За полковника Нацгвардії Василя Мишанського внесли 2 млн гривень, захист розповів, що заставу за нього внесли нацгвардійці.

За директорку фірми "Акоптерс" Євгенію Сидельникову теж внесли заставу у 2 млн гривень, розповіла Суспільному речниця ВАКС Олеся Чемерис.

Усім фігурантам заборонено залишати визначені міста, контактувати з іншими фігурантами справи. Вони мають здати свої паспорти та носити електронні браслети.