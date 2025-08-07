Суспільне: за трьох фігурантів справи про корупцію при закупівлі БпЛА та засобів РЕБ внесли заставу

Сьогодні, 7 серпня, за трьох фігурантів справи про корупцію при закупівлі дронів та засобів РЕБ внесли заставу
Про це повідомляє Суспільне з посиланням на адвокатів підозрюваних та ВАКС.
Зокрема, за ексголову Луганської ОВА Сергія Гайдая внесли 10 млн гривень. Захисник Гайдая Роман Кругляк розповів, що "заставу внесли фізичні особи". О 18:05 Гайдай покинув слідчий ізолятор.
За полковника Нацгвардії Василя Мишанського внесли 2 млн гривень, захист розповів, що заставу за нього внесли нацгвардійці.
За директорку фірми "Акоптерс" Євгенію Сидельникову теж внесли заставу у 2 млн гривень, розповіла Суспільному речниця ВАКС Олеся Чемерис.
Усім фігурантам заборонено залишати визначені міста, контактувати з іншими фігурантами справи. Вони мають здати свої паспорти та носити електронні браслети.
2 серпня Національне антикорупційне бюро та спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомили про викриття корупційної схеми на закупівлі дронів та засобів РЕБ.
Серед викритих на хабарі є чинний народний депутат України, очільники районної та міської військових цивільних адміністрацій та військовослужбовці Національної гвардії. За інформацією джерел низки українським медіа, зокрема “Української правди” та РБК-Україна, а також Центру протидії корупції, йдеться про нардепа від “Слуг народу” Олексія Кузнєцова. Згодом цю інформацію підтвердив голова фракції "Слуга Народу" Давид Арахамія.
Серед осіб, яких НАБУ і САП викрили в масштабній корупції, крім Кузнєцова є голова Мукачівської РДА й колишній голова Луганської ОВА Сергій Гайдай та начальник Рубіжанської МВА Луганської області Андрій Юрченко.
Глава МВС Ігор Клименко заявив про відсторонення з посад військовослужбовців Нацгвардії, які є фігурантами корупційної схеми на закупівлі дронів та засобів РЕБ.
- Президент Володимир Зеленський звільнив очільника Мукачівської РДА Сергія Гайдая та начальника Рубіжанської МВА Андрія Юрченка з посад.