СБУ заперечує інформацію УП, що детектива НАБУ Магамедрасулова затримали через політичні мотиви
СБУ заперечує інформацію УП, що детектива НАБУ Магамедрасулова затримали через політичні мотиви
У Раді — скандал через непристойний жест. “ЄС” вимагає покарати нардепа “Батьківщини” Сергія Власенка
ВідеоУ Раді — скандал через непристойний жест. “ЄС” вимагає покарати нардепа “Батьківщини” Сергія Власенка
Диригент Вадим Яценко: «Зараз у нашого хору момент буму, але це тимчасово»
Диригент Вадим Яценко: «Зараз у нашого хору момент буму, але це тимчасово»
​Сіра аграрна діра: як експорт сої та ріпаку перетворився на канал виведення валюти
​Сіра аграрна діра: як експорт сої та ріпаку перетворився на канал виведення валюти
Папа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
ФотоПапа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
За понад 2 млн українців держава зараз платить сімейним лікарям нуль. НСЗУ шукає рішення
За понад 2 млн українців держава зараз платить сімейним лікарям нуль. НСЗУ шукає рішення
«На власні очі бачила, як дівчина вистрибнула з вікна 9-го поверху»: Київ оговтується після масованого обстрілу росіян
«На власні очі бачила, як дівчина вистрибнула з вікна 9-го поверху»: Київ оговтується після масованого обстрілу росіян
Квитки через “Дію”: чому Укрзалізниця порушує наші права?
Квитки через “Дію”: чому Укрзалізниця порушує наші права?
Інша логіка, інші емоції: що таке синдром Аспергера, про який активно говорять
Інша логіка, інші емоції: що таке синдром Аспергера, про який активно говорять
Kernel виходить з Варшавської біржі: що відбувається з найбільшим агроекспортером України
Kernel виходить з Варшавської біржі: що відбувається з найбільшим агроекспортером України
ГоловнаСуспільствоВійна

Через російські обстріли на Дніпропетровщині постраждали четверо людей

Ворог здійснив близько 40 атак по населених пунктах області.

Через російські обстріли на Дніпропетровщині постраждали четверо людей
обстріли Дніпропетровщини
Фото: Сергій Лисак

Російські окупанти здійснили близько чотирьох десятків ворожих атак на Дніпропетровську область. Під обстрілами опинилися Нікопольський і Синельниківський райони.

Про це повідомляє очільник ОВА Сергій Лисак.

Нікопольщину ворог атакував безпілотниками, обстрілював з артилерії, скидав боєприпаси з БпЛА. 

Під ударом опинилися Нікополь, Марганецька, Мирівська, Покровська і Червоногригорівська громади. Унаслідок обстрілів постраждали троє людей – чоловіки 45 та 68 років і 56-річна жінка. 

Понівечені 4 приватні будинки, у двох з них виникла пожежа. Пошкоджені і господарська споруда, теплиця, гараж, авто, газогін та лінія електропередач. 

У Синельниківському районі під обстрілами опинилися Межівська, Покровська, Маломихайлівська громади. Противник влучив БпЛА та КАБом. 

Поранень зазнала цивільна жінка. Спалахнули авто, будівля із сіном, суха трава. Побита будівля, що не експлуатувалася. 
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies