Через російські обстріли на Дніпропетровщині постраждали четверо людей

Ворог здійснив близько 40 атак по населених пунктах області.

Російські окупанти здійснили близько чотирьох десятків ворожих атак на Дніпропетровську область. Під обстрілами опинилися Нікопольський і Синельниківський райони.

Про це повідомляє очільник ОВА Сергій Лисак.

Нікопольщину ворог атакував безпілотниками, обстрілював з артилерії, скидав боєприпаси з БпЛА.

Під ударом опинилися Нікополь, Марганецька, Мирівська, Покровська і Червоногригорівська громади. Унаслідок обстрілів постраждали троє людей – чоловіки 45 та 68 років і 56-річна жінка.

Понівечені 4 приватні будинки, у двох з них виникла пожежа. Пошкоджені і господарська споруда, теплиця, гараж, авто, газогін та лінія електропередач.

У Синельниківському районі під обстрілами опинилися Межівська, Покровська, Маломихайлівська громади. Противник влучив БпЛА та КАБом.

Поранень зазнала цивільна жінка. Спалахнули авто, будівля із сіном, суха трава. Побита будівля, що не експлуатувалася.