DeepState: росіяни активно тиснуть поблизу Дачного на Дніпропетровщині

Село ще не окуповане.

Поблизу населеного пункту Дачне Дніпропетровської області фіксується активна присутність окупаційних військ.

Про це повідомляє OSINT-проєкт DeepState.

Як зазначають аналітики, противник розташувався на протилежному березі річки Вовча від села і здійснює постійний тиск із боку Новоукраїнки на східних околицях Дачного.

«Кацапи намагаються накопичитися в посадках північніше від Дачного, намагаються закріпитися або ховаються, щоб вижити. Сили оборони контролюють їх переміщення, знищують при виявленні і докладають зусиль для зачистки займаних позицій», — повідомляють у DeepState.

Основна частина Дачного перебуває у сірій зоні з активними бойовими діями, оскільки ворог не припиняє спроб захопити село. Для штурму він залучає малі групи піхоти.

Також аналітики спростували інформацію, поширену низкою телеграм-каналів та медіа про нібито окупацію Дачного.

«Населений пункт Дачне не перебуває під окупацією противника. Кацапи не можуть там закріпитися, а останнім часом навіть нормально підійти до села», — йдеться у повідомленні DeepState.