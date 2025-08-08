​Сіра аграрна діра: як експорт сої та ріпаку перетворився на канал виведення валюти
​Сіра аграрна діра: як експорт сої та ріпаку перетворився на канал виведення валюти
“Примари” ГУР уразили дороговартісну російську РЛС "Єнісєй" з комплексу С-500

 РЛС "Єнісєй" є однією з найцінніших у арсеналі РФ.

Фото: скріншот

В ГУР МОУ уточнили результати ударів по окупованому Криму. Зокрема, бійці підрозділу "Примари" уразили одну з найцінніших в арсенал РФ радіолокаційну станцію "Єнісєй" з комплексу С-500.

Про це ідеться у повідомленні відомства.

"Воїни підрозділу "Примари" ГУР МО України під час нещодавньої операції на території тимчасово окупованого Криму уразили одну з найцінніших радіолокаційних станцій у арсеналі держави-агресора Росії – 98Л6 "Єнісєй". Рідкісна і дороговартісна РЛС “Єнісєй” входить до складу російського комплексу протиповітряної оборони С-500 “Прометей”. Ураження “Єнісєя” – суттєвий удар про спроможностях системи ППО російських загарбників у тимчасово окупованому Криму", — йдеться у повідомленні.

РЛС “Єнісєй” може використовуватись із ворожими комплексами С-400 “Тріумф”. Ця РЛС була прийнята на озброєння вже після початку повномасштабного вторгнення і є складовою системи протиповітряної оборони С-500. 

Згідно з даними виробника, "вона має змогу виявляти балістичні цілі, гіперзвукові ракети, стелс-цілі, включаючи надсучасні бомбардувальники, а також супутники на низьких орбітах та високоманеврові аеродинамічні цілі".
