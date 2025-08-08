​Сіра аграрна діра: як експорт сої та ріпаку перетворився на канал виведення валюти
​Сіра аграрна діра: як експорт сої та ріпаку перетворився на канал виведення валюти
У Раді — скандал через непристойний жест. “ЄС” вимагає покарати нардепа “Батьківщини” Сергія Власенка
ВідеоУ Раді — скандал через непристойний жест. “ЄС” вимагає покарати нардепа “Батьківщини” Сергія Власенка
За понад 2 млн українців держава зараз платить сімейним лікарям нуль. НСЗУ шукає рішення
За понад 2 млн українців держава зараз платить сімейним лікарям нуль. НСЗУ шукає рішення
Диригент Вадим Яценко: «Зараз у нашого хору момент буму, але це тимчасово»
Диригент Вадим Яценко: «Зараз у нашого хору момент буму, але це тимчасово»
Папа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
ФотоПапа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
Інша логіка, інші емоції: що таке синдром Аспергера, про який активно говорять
Інша логіка, інші емоції: що таке синдром Аспергера, про який активно говорять
Квитки через “Дію”: чому Укрзалізниця порушує наші права?
Квитки через “Дію”: чому Укрзалізниця порушує наші права?
Kernel виходить з Варшавської біржі: що відбувається з найбільшим агроекспортером України
Kernel виходить з Варшавської біржі: що відбувається з найбільшим агроекспортером України
«На власні очі бачила, як дівчина вистрибнула з вікна 9-го поверху»: Київ оговтується після масованого обстрілу росіян
«На власні очі бачила, як дівчина вистрибнула з вікна 9-го поверху»: Київ оговтується після масованого обстрілу росіян
СБУ заперечує інформацію УП, що детектива НАБУ Магамедрасулова затримали через політичні мотиви
СБУ заперечує інформацію УП, що детектива НАБУ Магамедрасулова затримали через політичні мотиви
ГоловнаСуспільствоПодії

Нацполіція провела всеукраїнську спецоперацію зі знищення врожаю конопель та маку на 200 млн грн

Поліцейські провели майже 130 обшуків на території різних регіонів держави та знищили 21 тисячу кущів рослин конопель і снотворного маку. За фактами незаконного культивування нарковмісних рослин правоохоронці оголосили підозри 14 фігурантам.

Нацполіція провела всеукраїнську спецоперацію зі знищення врожаю конопель та маку на 200 млн грн
Фото: Нацполіція

У серпні за координації Департаменту боротьби з наркозлочинністю Нацполіції організовано та проведено І етап всеукраїнської спецоперації під умовною назвою «Джентельмени» на всій території держави. 

Участь в операції взяли працівники кримінальної поліції спільно зі слідчими слідчих управлінь Головних управлінь Нацполіції у Вінницькій, Волинській, Дніпропетровській, Житомирській, Закарпатській, Запорізькій, Івано-Франківській, Київській, Кіровоградській, Львівській, Миколаївській, Одеській, Полтавській, Сумській, Тернопільській, Харківській, Хмельницькій, Черкаській, Чернігівській та Чернівецькій областях за силової підтримки ППОП та КОРД та процесуального керівництва регіональних прокуратур.

Комплекс оперативних заходів проведено в рамках щорічного відпрацювання, спрямованого на боротьбу з незаконним культивуванням нарковмісних рослин. 

Мета операції – виявлення та ліквідація незаконних посівів конопель і снотворного маку та недопущення надходження наркосировини на «чорний» ринок.

У рамках операції поліцейські провели 128 обшуків у домоволодіннях та на присадибних ділянках у 20 регіонах країни. 

Для маскування незаконних посівів зловмисники висаджували коноплі та снотворний мак серед сільськогосподарських культур, плавнях та важкодоступних місцях. 

За результатами слідчих дій правоохоронці виявили та знищили понад 21 тисячу нарковмісних рослин, а також вилучили майже 57 кг канабісу й обладнання, гроші та автомобілі.

Ліквідація незаконних посівів запобігла потраплянню на «чорний» ринок близько 4,2 тонни готової наркотичної продукції. Збут такої кількості заборонених речовин міг принести наркоділкам понад 200 мільйонів гривень незаконного прибутку.

Правоохоронці затримали 9 фігурантів кримінальних справ у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Наразі слідчі поліції вже повідомили про підозру 14 зловмисникам за ч. 2, 3 ст. 307 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів), ч. 2 ст. 310 (Посів або вирощування снотворного маку чи конопель) Кримінального кодексу України, а також 43 учасникам планується вручення підозр за результатами проведення судових експертиз.

Зокрема, на Черкащині співробітниками УБН ГУНП в області викрито організовану групу в складі 5 осіб, які здійснювали незаконне культивування рослин конопель та виробництво наркотичного засобу канабіс. Виготовлену наркопродукцію спільники особисто доставляли до столиці для подальшої реалізації. Поліцейські виявили та знищили майже 7,5 тисяч кущів конопель.

На Житомирщині поліцейські УБН ГУНП задокументували наркосхему, фігуранти якої займалися вирощуванням конопель. У ході слідчих дій правоохоронці виявили посіви нарковмісних рослин, висаджених поміж кукурудзи, та знищили понад 5 тисяч таких кущів.

Досудове розслідування триває.
Теми:
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies