Поліцейські провели майже 130 обшуків на території різних регіонів держави та знищили 21 тисячу кущів рослин конопель і снотворного маку. За фактами незаконного культивування нарковмісних рослин правоохоронці оголосили підозри 14 фігурантам.

У серпні за координації Департаменту боротьби з наркозлочинністю Нацполіції організовано та проведено І етап всеукраїнської спецоперації під умовною назвою «Джентельмени» на всій території держави.

Участь в операції взяли працівники кримінальної поліції спільно зі слідчими слідчих управлінь Головних управлінь Нацполіції у Вінницькій, Волинській, Дніпропетровській, Житомирській, Закарпатській, Запорізькій, Івано-Франківській, Київській, Кіровоградській, Львівській, Миколаївській, Одеській, Полтавській, Сумській, Тернопільській, Харківській, Хмельницькій, Черкаській, Чернігівській та Чернівецькій областях за силової підтримки ППОП та КОРД та процесуального керівництва регіональних прокуратур.

Комплекс оперативних заходів проведено в рамках щорічного відпрацювання, спрямованого на боротьбу з незаконним культивуванням нарковмісних рослин.

Мета операції – виявлення та ліквідація незаконних посівів конопель і снотворного маку та недопущення надходження наркосировини на «чорний» ринок.

У рамках операції поліцейські провели 128 обшуків у домоволодіннях та на присадибних ділянках у 20 регіонах країни.

Для маскування незаконних посівів зловмисники висаджували коноплі та снотворний мак серед сільськогосподарських культур, плавнях та важкодоступних місцях.

За результатами слідчих дій правоохоронці виявили та знищили понад 21 тисячу нарковмісних рослин, а також вилучили майже 57 кг канабісу й обладнання, гроші та автомобілі.

Ліквідація незаконних посівів запобігла потраплянню на «чорний» ринок близько 4,2 тонни готової наркотичної продукції. Збут такої кількості заборонених речовин міг принести наркоділкам понад 200 мільйонів гривень незаконного прибутку.

Правоохоронці затримали 9 фігурантів кримінальних справ у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Наразі слідчі поліції вже повідомили про підозру 14 зловмисникам за ч. 2, 3 ст. 307 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів), ч. 2 ст. 310 (Посів або вирощування снотворного маку чи конопель) Кримінального кодексу України, а також 43 учасникам планується вручення підозр за результатами проведення судових експертиз.

Зокрема, на Черкащині співробітниками УБН ГУНП в області викрито організовану групу в складі 5 осіб, які здійснювали незаконне культивування рослин конопель та виробництво наркотичного засобу канабіс. Виготовлену наркопродукцію спільники особисто доставляли до столиці для подальшої реалізації. Поліцейські виявили та знищили майже 7,5 тисяч кущів конопель.

На Житомирщині поліцейські УБН ГУНП задокументували наркосхему, фігуранти якої займалися вирощуванням конопель. У ході слідчих дій правоохоронці виявили посіви нарковмісних рослин, висаджених поміж кукурудзи, та знищили понад 5 тисяч таких кущів.

Досудове розслідування триває.