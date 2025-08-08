У Раді — скандал через непристойний жест. “ЄС” вимагає покарати нардепа “Батьківщини” Сергія Власенка
ВідеоУ Раді — скандал через непристойний жест. “ЄС” вимагає покарати нардепа “Батьківщини” Сергія Власенка
Квитки через “Дію”: чому Укрзалізниця порушує наші права?
Квитки через “Дію”: чому Укрзалізниця порушує наші права?
Диригент Вадим Яценко: «Зараз у нашого хору момент буму, але це тимчасово»
Диригент Вадим Яценко: «Зараз у нашого хору момент буму, але це тимчасово»
СБУ заперечує інформацію УП, що детектива НАБУ Магамедрасулова затримали через політичні мотиви
СБУ заперечує інформацію УП, що детектива НАБУ Магамедрасулова затримали через політичні мотиви
​Сіра аграрна діра: як експорт сої та ріпаку перетворився на канал виведення валюти
​Сіра аграрна діра: як експорт сої та ріпаку перетворився на канал виведення валюти
«На власні очі бачила, як дівчина вистрибнула з вікна 9-го поверху»: Київ оговтується після масованого обстрілу росіян
«На власні очі бачила, як дівчина вистрибнула з вікна 9-го поверху»: Київ оговтується після масованого обстрілу росіян
Папа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
ФотоПапа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
Інша логіка, інші емоції: що таке синдром Аспергера, про який активно говорять
Інша логіка, інші емоції: що таке синдром Аспергера, про який активно говорять
За понад 2 млн українців держава зараз платить сімейним лікарям нуль. НСЗУ шукає рішення
За понад 2 млн українців держава зараз платить сімейним лікарям нуль. НСЗУ шукає рішення
Kernel виходить з Варшавської біржі: що відбувається з найбільшим агроекспортером України
Kernel виходить з Варшавської біржі: що відбувається з найбільшим агроекспортером України
ГоловнаСуспільствоПодії

Керівник САП: «Недостатньо підстав, щоб тримати детективів НАБУ за ґратами без доказів»

Олександр Клименко зазначив, що матеріалів, оприлюднених у ЗМІ, недостатньо для того, щоб люди перебували під вартою.

Керівник САП: «Недостатньо підстав, щоб тримати детективів НАБУ за ґратами без доказів»
Олександр Клименко (ліворуч) і Семен Кривонос
Фото: Анна Стешенко

Керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) Олександр Клименко вважає, що необхідний публічний перегляд запобіжних заходів в апеляційній інстанції. 

Про це на брифінгу заявив керівник САП Олександр Клименко, передає кореспондент LB.ua. 

«Матеріалів, оприлюднених у ЗМІ, недостатньо для того, щоб люди перебували під вартою», — заявив Клименко.

Він зазначив, що ситуація із затриманням співробітників НАБУ виникла після спланованої атаки на антикорупційні органи, в результаті чого Верховна Рада на деякий час позбавила НАБУ та САП незалежності. Хоча парламент згодом це виправив, справа затриманих детективів досі не вирішена.

«Колектив вважає, що ці люди сидять не за провину, а за результатами своїх розслідувань. І ми не можемо це спростувати», — сказав він.

Клименко закликав до відкритості з боку СБУ: «Найкращий вихід — публічний перегляд запобіжних заходів в апеляційній інстанції. Або ж — зробити відкритим сам процес. Ми маємо переконатися, що докази є неспростовними. Якщо ні – ці люди не повинні перебувати за ґратами».
Теми: , , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies