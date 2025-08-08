Керівник САП: «Недостатньо підстав, щоб тримати детективів НАБУ за ґратами без доказів»

Олександр Клименко зазначив, що матеріалів, оприлюднених у ЗМІ, недостатньо для того, щоб люди перебували під вартою.

Керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) Олександр Клименко вважає, що необхідний публічний перегляд запобіжних заходів в апеляційній інстанції.

Про це на брифінгу заявив керівник САП Олександр Клименко, передає кореспондент LB.ua.

«Матеріалів, оприлюднених у ЗМІ, недостатньо для того, щоб люди перебували під вартою», — заявив Клименко.

Він зазначив, що ситуація із затриманням співробітників НАБУ виникла після спланованої атаки на антикорупційні органи, в результаті чого Верховна Рада на деякий час позбавила НАБУ та САП незалежності. Хоча парламент згодом це виправив, справа затриманих детективів досі не вирішена.

«Колектив вважає, що ці люди сидять не за провину, а за результатами своїх розслідувань. І ми не можемо це спростувати», — сказав він.

Клименко закликав до відкритості з боку СБУ: «Найкращий вихід — публічний перегляд запобіжних заходів в апеляційній інстанції. Або ж — зробити відкритим сам процес. Ми маємо переконатися, що докази є неспростовними. Якщо ні – ці люди не повинні перебувати за ґратами».