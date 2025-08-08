У Раді — скандал через непристойний жест. “ЄС” вимагає покарати нардепа “Батьківщини” Сергія Власенка
ВідеоУ Раді — скандал через непристойний жест. “ЄС” вимагає покарати нардепа “Батьківщини” Сергія Власенка
Квитки через “Дію”: чому Укрзалізниця порушує наші права?
Квитки через “Дію”: чому Укрзалізниця порушує наші права?
Диригент Вадим Яценко: «Зараз у нашого хору момент буму, але це тимчасово»
Диригент Вадим Яценко: «Зараз у нашого хору момент буму, але це тимчасово»
СБУ заперечує інформацію УП, що детектива НАБУ Магамедрасулова затримали через політичні мотиви
СБУ заперечує інформацію УП, що детектива НАБУ Магамедрасулова затримали через політичні мотиви
​Сіра аграрна діра: як експорт сої та ріпаку перетворився на канал виведення валюти
​Сіра аграрна діра: як експорт сої та ріпаку перетворився на канал виведення валюти
«На власні очі бачила, як дівчина вистрибнула з вікна 9-го поверху»: Київ оговтується після масованого обстрілу росіян
«На власні очі бачила, як дівчина вистрибнула з вікна 9-го поверху»: Київ оговтується після масованого обстрілу росіян
Папа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
ФотоПапа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
Інша логіка, інші емоції: що таке синдром Аспергера, про який активно говорять
Інша логіка, інші емоції: що таке синдром Аспергера, про який активно говорять
За понад 2 млн українців держава зараз платить сімейним лікарям нуль. НСЗУ шукає рішення
За понад 2 млн українців держава зараз платить сімейним лікарям нуль. НСЗУ шукає рішення
Kernel виходить з Варшавської біржі: що відбувається з найбільшим агроекспортером України
Kernel виходить з Варшавської біржі: що відбувається з найбільшим агроекспортером України
ГоловнаСуспільствоПодії

Директор НАБУ Кривонос: «НАБУ просить СБУ оприлюднити всі матеріали щодо підозрюваних співробітників»

Семен Кривонос вважає, що їх не слід приховувати від суспільства, колективу бюро чи міжнародних партнерів.

Директор НАБУ Кривонос: «НАБУ просить СБУ оприлюднити всі матеріали щодо підозрюваних співробітників»
Олександр Клименко і Семен Кривонос (праворуч)
Фото: Анна Стешенко

Національне антикорупційне бюро (НАБУ) закликає СБУ надати публічний доступ до матеріалів щодо двох працівників НАБУ, затриманих за підозрою у державній зраді. 

Про це на брифінгу заявив директор НАБУ Семен Кривонос, передає кореспондент LB.ua. 

«Наразі двоє детективів перебувають під вартою, ще троє — отримали підозри за ДТП. У зв’язку з цим НАБУ проводить два внутрішні службові розслідування», — заявив він. 

Кривонос повідомив, що вже отримав від СБУ один документ, який стосується підозрюваного, але не має дозволу на його розголошення.

«Я буду просити дозволу на публікацію цих матеріалів. Не вважаю, що їх слід приховувати від суспільства, колективу бюро чи міжнародних партнерів», — наголосив він.

Керівник НАБУ також звернувся до СБУ з проханням оприлюднити усі матеріали щодо обох підозрюваних: «Колектив знервований, люди вимагають відповідей. Усі мають побачити докази. Інакше – потрібно переходити до цивілізованих процедур, переглядати запобіжні заходи, звільняти з-під варти».

Він також нагадав про випадок із співробітником Цивінський, щодо якого також існували підозри, які не підтвердилися, після чого той був призначений керівником БЕБ
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies