Директор НАБУ Кривонос: «НАБУ просить СБУ оприлюднити всі матеріали щодо підозрюваних співробітників»

Національне антикорупційне бюро (НАБУ) закликає СБУ надати публічний доступ до матеріалів щодо двох працівників НАБУ, затриманих за підозрою у державній зраді.

Про це на брифінгу заявив директор НАБУ Семен Кривонос, передає кореспондент LB.ua.

«Наразі двоє детективів перебувають під вартою, ще троє — отримали підозри за ДТП. У зв’язку з цим НАБУ проводить два внутрішні службові розслідування», — заявив він.

Кривонос повідомив, що вже отримав від СБУ один документ, який стосується підозрюваного, але не має дозволу на його розголошення.

«Я буду просити дозволу на публікацію цих матеріалів. Не вважаю, що їх слід приховувати від суспільства, колективу бюро чи міжнародних партнерів», — наголосив він.

Керівник НАБУ також звернувся до СБУ з проханням оприлюднити усі матеріали щодо обох підозрюваних: «Колектив знервований, люди вимагають відповідей. Усі мають побачити докази. Інакше – потрібно переходити до цивілізованих процедур, переглядати запобіжні заходи, звільняти з-під варти».

Він також нагадав про випадок із співробітником Цивінський, щодо якого також існували підозри, які не підтвердилися, після чого той був призначений керівником БЕБ.