У Слов’янську затримали безробітного за підозрою у наведенні російських авіабомб

Фігурант потрапив у поле зору окупантів, коли публікував антиукраїнські коментарі у Телеграм-каналах.

Контррозвідка Служби безпеки затримала на Донеччині ще одного російського агента. Він виконував завдання ворога з коригування повітряних атак агресора по Слов’янську, повідомляє СБУ.

Як встановило розслідування, ворожим поплічником виявився 33-річний місцевий безробітний. Фігурант потрапив у поле зору окупантів, коли публікував антиукраїнські коментарі у Телеграм-каналах.

Після вербування агент приступив до збору координат для підготовки нової серії повітряних атак рашистів по прифронтовому місту з використанням дронів та керованих авіабомб.

Серед пріоритетних цілей ворога були запасні командні пункти, ремонтні бази та логістичні склади українських захисників.Щоб виявити відповідні локації, зловмисник обходив місцевість, де звертав увагу на об’єкти з найбільшою концентрацією особового складу та військової техніки Сил оборони.

Крім того, для стеження за напрямком руху та кількістю бронеколон ЗСУ він облаштував «спостережний пункт» у власній квартирі, вікна якої виходять на проїзну частину.

Зібрані дані фігурант відображав у вигляді позначок на гугл-картах для «звіту» окупантам. Як зв’язок з ними він використовував анонімний чат у месенджері.

Щоб уникнути відповідальності за співпрацю з агресором, агент вирішив «залягти на дно» у власній оселі й «поставив на паузу» контакти з куратором.

Служба безпеки задокументувала кожен крок поплічника ворога і затримала його за місцем проживання.

Слідчі СБУ повідомили агенту про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Підозрюваний перебуває під вартою. Йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.