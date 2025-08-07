«На власні очі бачила, як дівчина вистрибнула з вікна 9-го поверху»: Київ оговтується після масованого обстрілу росіян
«На власні очі бачила, як дівчина вистрибнула з вікна 9-го поверху»: Київ оговтується після масованого обстрілу росіян
Інша логіка, інші емоції: що таке синдром Аспергера, про який активно говорять
Інша логіка, інші емоції: що таке синдром Аспергера, про який активно говорять
Папа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
ФотоПапа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
Диригент Вадим Яценко: «Зараз у нашого хору момент буму, але це тимчасово»
Диригент Вадим Яценко: «Зараз у нашого хору момент буму, але це тимчасово»
СБУ заперечує інформацію УП, що детектива НАБУ Магамедрасулова затримали через політичні мотиви
СБУ заперечує інформацію УП, що детектива НАБУ Магамедрасулова затримали через політичні мотиви
Kernel виходить з Варшавської біржі: що відбувається з найбільшим агроекспортером України
Kernel виходить з Варшавської біржі: що відбувається з найбільшим агроекспортером України
​Сіра аграрна діра: як експорт сої та ріпаку перетворився на канал виведення валюти
​Сіра аграрна діра: як експорт сої та ріпаку перетворився на канал виведення валюти
Квитки через “Дію”: чому Укрзалізниця порушує наші права?
Квитки через “Дію”: чому Укрзалізниця порушує наші права?
У Раді — скандал через непристойний жест. “ЄС” вимагає покарати нардепа “Батьківщини” Сергія Власенка
ВідеоУ Раді — скандал через непристойний жест. “ЄС” вимагає покарати нардепа “Батьківщини” Сергія Власенка
За понад 2 млн українців держава зараз платить сімейним лікарям нуль. НСЗУ шукає рішення
За понад 2 млн українців держава зараз платить сімейним лікарям нуль. НСЗУ шукає рішення
ГоловнаСуспільствоВійна

У Слов’янську затримали безробітного за підозрою у наведенні російських авіабомб

Фігурант потрапив у поле зору окупантів, коли публікував антиукраїнські коментарі у Телеграм-каналах.

У Слов’янську затримали безробітного за підозрою у наведенні російських авіабомб
Фото: СБУ

Контррозвідка Служби безпеки затримала на Донеччині ще одного російського агента. Він виконував завдання ворога з коригування повітряних атак агресора по Слов’янську, повідомляє СБУ. 

Як встановило розслідування, ворожим поплічником виявився 33-річний місцевий безробітний. Фігурант потрапив у поле зору окупантів, коли публікував антиукраїнські коментарі у Телеграм-каналах.

Після вербування агент приступив до збору координат для підготовки нової серії повітряних атак рашистів по прифронтовому місту з використанням дронів та керованих авіабомб.

Серед пріоритетних цілей ворога були запасні командні пункти, ремонтні бази та логістичні склади українських захисників.Щоб виявити відповідні локації, зловмисник обходив місцевість, де звертав увагу на об’єкти з найбільшою концентрацією особового складу та військової техніки Сил оборони.

Крім того, для стеження за напрямком руху та кількістю бронеколон ЗСУ він облаштував «спостережний пункт» у власній квартирі, вікна якої виходять на проїзну частину.

Зібрані дані фігурант відображав у вигляді позначок на гугл-картах для «звіту» окупантам. Як зв’язок з ними він використовував анонімний чат у месенджері.

Щоб уникнути відповідальності за співпрацю з агресором, агент вирішив «залягти на дно» у власній оселі й «поставив на паузу» контакти з куратором.

Служба безпеки задокументувала кожен крок поплічника ворога і затримала його за місцем проживання.

Слідчі СБУ повідомили агенту про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Підозрюваний перебуває під вартою. Йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies