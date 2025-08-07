У Раді — скандал через непристойний жест. “ЄС” вимагає покарати нардепа “Батьківщини” Сергія Власенка
Війна

У Харківській області через ворожі атаки постраждали 3 людини

Обстрілів зазнали 4 населені пункти.

У Харківській області через ворожі атаки постраждали 3 людини
Наслідки російського удару
Фото: Харківська ОВА

Протягом минулої доби ворожих ударів зазнали 4 населені пункти Харківської області. Внаслідок обстрілів постраждали 3 людей. 

Як написав начальник ОВА Олег Синєгубов у телеграмі, в Куп'янську постраждали 45-річний і 55-річний чоловіки, а у сел. Борова – 86-річна жінка. 

Також по допомогу звернулися 75-річна і 86-річна жінки, які постраждали в Куп'янську 5 серпня. 

Ворог активно застосовував по Харківщині різні види озброєння: 

  • 8 КАБ;
  • 3 БпЛА типу «Герань-2»;
  • 1 БпЛА типу «Ланцет»;
  • 3 fpv-дрони.

Пошкоджені та зруйновані обʼєкти цивільної інфраструктури:

  • у Ізюмському районі пошкоджено багатоквартирний будинок, автомобіль (сел. Борова); 
  • у Чугуївському районі пошкоджено будівлю бази відпочинку (с. Хотімля);
  • у Богодухівському районі пошкоджено приватний будинок, електромережі (с. Одноробівка).

На Південно-Слобожанському напрямку відбулося чотири боєзіткнення в районі населеного пункту Вовчанськ.

На Куп’янському напрямку за добу зафіксовано дев’ять атак окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника у районах населених пунктів Нова Кругляківка, Голубівка, Тищенківка, Загризове, в напрямку Куп’янська та Курилівки.

  • Раніше РФ вдарила по Лозовій на Харківщині, загинули дві людини і понад 10 осіб поранені. 
﻿
