У Харківській області через ворожі атаки постраждали 3 людини

Протягом минулої доби ворожих ударів зазнали 4 населені пункти Харківської області. Внаслідок обстрілів постраждали 3 людей.
Як написав начальник ОВА Олег Синєгубов у телеграмі, в Куп'янську постраждали 45-річний і 55-річний чоловіки, а у сел. Борова – 86-річна жінка.
Також по допомогу звернулися 75-річна і 86-річна жінки, які постраждали в Куп'янську 5 серпня.
Ворог активно застосовував по Харківщині різні види озброєння:
- 8 КАБ;
- 3 БпЛА типу «Герань-2»;
- 1 БпЛА типу «Ланцет»;
- 3 fpv-дрони.
Пошкоджені та зруйновані обʼєкти цивільної інфраструктури:
- у Ізюмському районі пошкоджено багатоквартирний будинок, автомобіль (сел. Борова);
- у Чугуївському районі пошкоджено будівлю бази відпочинку (с. Хотімля);
- у Богодухівському районі пошкоджено приватний будинок, електромережі (с. Одноробівка).
На Південно-Слобожанському напрямку відбулося чотири боєзіткнення в районі населеного пункту Вовчанськ.
На Куп’янському напрямку за добу зафіксовано дев’ять атак окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника у районах населених пунктів Нова Кругляківка, Голубівка, Тищенківка, Загризове, в напрямку Куп’янська та Курилівки.
- Раніше РФ вдарила по Лозовій на Харківщині, загинули дві людини і понад 10 осіб поранені.