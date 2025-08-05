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РФ вдарила по Лозовій на Харківщині, загинув чоловік і 10 осіб поранені

Ворог застосував понад 30 ударних безпілотників типу “Герань-2”.

РФ вдарила по Лозовій на Харківщині, загинув чоловік і 10 осіб поранені

Росія завдала масштабного удару по місті Лозова Харківської області, унаслідок якого загинула людина і десять постраждали, зокрема діти.

Про це повідомили у Харківській обласній прокуратурі.

Удар окупанти завдали 5 серпня орієнтовно з 02:30 до 3:00.

Ворог застосував понад 30 ударних безпілотників типу “Герань-2”.

Пошкоджено залізничну інфраструктуру, житлові будинки, енергетичний обʼєкт. У місті спалахнули пожежі. 

Загинув чоловік. Ще десять людей дістали поранення або пережили гострий стресовий стан. Серед постраждалих ‒ 13-річна дівчинка та 14-річний хлопець.

“За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину, що спричинив загибель людини (ч. 2 ст. 438 КК України)”, ‒ йдеться у пресрелізі.
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