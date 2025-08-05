Інша логіка, інші емоції: що таке синдром Аспергера, про який активно говорять
Інша логіка, інші емоції: що таке синдром Аспергера, про який активно говорять
За понад 2 млн українців держава зараз платить сімейним лікарям нуль. НСЗУ шукає рішення
За понад 2 млн українців держава зараз платить сімейним лікарям нуль. НСЗУ шукає рішення
Диригент Вадим Яценко: «Зараз у нашого хору момент буму, але це тимчасово»
Диригент Вадим Яценко: «Зараз у нашого хору момент буму, але це тимчасово»
Kernel виходить з Варшавської біржі: що відбувається з найбільшим агроекспортером України
Kernel виходить з Варшавської біржі: що відбувається з найбільшим агроекспортером України
«На власні очі бачила, як дівчина вистрибнула з вікна 9-го поверху»: Київ оговтується після масованого обстрілу росіян
«На власні очі бачила, як дівчина вистрибнула з вікна 9-го поверху»: Київ оговтується після масованого обстрілу росіян
СБУ заперечує інформацію УП, що детектива НАБУ Магамедрасулова затримали через політичні мотиви
СБУ заперечує інформацію УП, що детектива НАБУ Магамедрасулова затримали через політичні мотиви
Епіцентр розмістив на поштоматах історії про неймовірних українців
Новини компанійЕпіцентр розмістив на поштоматах історії про неймовірних українців
​Сіра аграрна діра: як експорт сої та ріпаку перетворився на канал виведення валюти
​Сіра аграрна діра: як експорт сої та ріпаку перетворився на канал виведення валюти
Квитки через “Дію”: чому Укрзалізниця порушує наші права?
Квитки через “Дію”: чому Укрзалізниця порушує наші права?
У Раді — скандал через непристойний жест. “ЄС” вимагає покарати нардепа “Батьківщини” Сергія Власенка
ВідеоУ Раді — скандал через непристойний жест. “ЄС” вимагає покарати нардепа “Батьківщини” Сергія Власенка
ГоловнаСуспільствоВійна

Сибіга: Україна готова виробляти дрони спільно з Японією

З огляду на пацифістську Конституцію Японії, це можуть бути розвідувальні або сільськогосподарські дрони.

Сибіга: Україна готова виробляти дрони спільно з Японією
Андрій Сибіга
Фото: МЗС України

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга заявив у понеділок, що Україна готова співпрацювати з Японією в галузі технологій дронів, включаючи спільне виробництво, спираючись на свій досвід війни з Росією, пише Kyodo News.

«Зараз ми є лідерами у світі у виробництві дронів... Ми готові поділитися з Японією нашим досвідом і співпрацювати у виробництві, наприклад, дронів», що буде «взаємовигідним», – сказав Сибіга в інтерв'ю Kyodo News у Токіо.

Посилаючись на «чутливу сферу» суворих правил Японії щодо передачі зброї згідно з її пацифістською Конституцією, він припустив, що типи дронів, які розглядаються для такої співпраці, можуть варіюватися «від сільськогосподарських цілей до розвідувальних».

У понеділок Сибіга взяв участь у форумі, присвяченому співпраці азійської країни у відбудові України, де було підписано 29 угод про співпрацю в широкому спектрі сфер. Він також зустрівся зі своїм колегою Такеші Іваєю.

На переговорах Івая заявив, що Японія сприятиме зусиллям України щодо досягнення «справедливого та тривалого миру», тоді як Сибіга сказав, що Київ і надалі зміцнюватиме співпрацю з Токіо, оскільки війна з Росією «впливає на Індо-Тихоокеанський регіон».
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies