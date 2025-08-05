Сибіга: Україна готова виробляти дрони спільно з Японією

З огляду на пацифістську Конституцію Японії, це можуть бути розвідувальні або сільськогосподарські дрони.

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга заявив у понеділок, що Україна готова співпрацювати з Японією в галузі технологій дронів, включаючи спільне виробництво, спираючись на свій досвід війни з Росією, пише Kyodo News.

«Зараз ми є лідерами у світі у виробництві дронів... Ми готові поділитися з Японією нашим досвідом і співпрацювати у виробництві, наприклад, дронів», що буде «взаємовигідним», – сказав Сибіга в інтерв'ю Kyodo News у Токіо.

Посилаючись на «чутливу сферу» суворих правил Японії щодо передачі зброї згідно з її пацифістською Конституцією, він припустив, що типи дронів, які розглядаються для такої співпраці, можуть варіюватися «від сільськогосподарських цілей до розвідувальних».

У понеділок Сибіга взяв участь у форумі, присвяченому співпраці азійської країни у відбудові України, де було підписано 29 угод про співпрацю в широкому спектрі сфер. Він також зустрівся зі своїм колегою Такеші Іваєю.

На переговорах Івая заявив, що Японія сприятиме зусиллям України щодо досягнення «справедливого та тривалого миру», тоді як Сибіга сказав, що Київ і надалі зміцнюватиме співпрацю з Токіо, оскільки війна з Росією «впливає на Індо-Тихоокеанський регіон».