​​ДБР розслідує понад 2,7 тис. злочинів проти нацбезпеки, до суду передано майже 1,3 тис. обвинувачень

Майже 1,5 тисячі осіб отримали підозри і 514 - оголошені в розшук.

Державне бюро розслідувань системно викриває осіб, які зрадили Україну під час війни. Так, із початку повномасштабного вторгнення Росії ДБР розслідує 2 тис. 730 кримінальні провадження щодо злочинів проти національної безпеки.

Про це повідомила пресслужба ДБР.

Так із 2 тис. 730 кримінальних проваджень це, зокрема:

1 тис. 888 проваджень - за фактами державної зради (ст. 111 КК України),

663 провадження - за колабораційну діяльність (ст. 111-1 КК України),

46 проваджень - щодо пособництва державі-агресору (ст. 111-2 КК України)

та інші.

Станом на початок серпня:

1 тис. 481 особа отримали повідомлення про підозру,

514 осіб оголошені в розшук,

1 тис. 349 осіб перевіряються на причетність до державної зради та колабораціонізму,

1 тис. 278 обвинувальних актів направлено до суду.

ДБР також навело останні приклади своєї роботи, зокрема - реальні тюремні вироки для перебіжчиків, викриття колаборантів, які добровільно співпрацювали з окупаційною владою.

Раніше ДБР також прозвітувало про понад 4 тисячі корупційних проваджень за пів року.