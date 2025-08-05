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​​ДБР розслідує понад 2,7 тис. злочинів проти нацбезпеки, до суду передано майже 1,3 тис. обвинувачень

Майже 1,5 тисячі осіб отримали підозри і 514 - оголошені в розшук. 

​​ДБР розслідує понад 2,7 тис. злочинів проти нацбезпеки, до суду передано майже 1,3 тис. обвинувачень
Фото: З відкритих джерел

Державне бюро розслідувань системно викриває осіб, які зрадили Україну під час війни. Так, із початку повномасштабного вторгнення Росії ДБР розслідує 2 тис. 730 кримінальні провадження щодо злочинів проти національної безпеки.

Про це повідомила пресслужба ДБР.

Так із 2 тис. 730 кримінальних проваджень це, зокрема: 

  • 1 тис. 888 проваджень - за фактами державної зради (ст. 111 КК України),
  • 663 провадження - за колабораційну діяльність (ст. 111-1 КК України),
  • 46 проваджень - щодо пособництва державі-агресору (ст. 111-2 КК України) 
  • та інші.

Станом на початок серпня:

  • 1 тис. 481 особа отримали повідомлення про підозру,
  • 514 осіб оголошені в розшук,
  • 1 тис. 349 осіб перевіряються на причетність до державної зради та колабораціонізму,
  • 1 тис. 278 обвинувальних актів направлено до суду. 

ДБР також навело останні приклади своєї роботи, зокрема - реальні тюремні вироки для перебіжчиків, викриття колаборантів, які добровільно співпрацювали з окупаційною владою. 

Раніше ДБР також  прозвітувало про понад 4 тисячі корупційних проваджень за пів року
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