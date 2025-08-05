Росіяни вчора вбили двох мешканців Херсощини і ще сімох поранили

Серед поранених є дитина.

Наслідки російського обстрілу Білозерки на Херсонщині 5 травня 2025 року

Упродовж минулої доби росіяни вбили двох мешканців херсонської області. Ще семеро людей поранені, зокрема одна дитина.

Про це повідомив начальник ОВА Олександр Прокудін.

Минулої доби під ворожим дроновим терором, артилерійськими обстрілами та авіаударами перебували Антонівка, Зеленівка, Придніпровське, Дніпровське, Розлив, Берегове, Білозерка, Кізомис, Станіслав, Софіївка, Широка Балка, Олександрівка, Іванівка, Велетенське, Черешеньки, Понятівка, Киселівка, Дар'ївка, Микільське, Новотягинка, Зарічне, Берислав, Дудчани, Ольгівка, Осокорівка, Новорайськ, Нововоронцовка, Золота Балка, Гаврилівка, Бургунка, Вірівка, Львове, Токарівка, Тягинка, Веселе, Козацьке та місто Херсон.

Російські військові били по критичній та соціальній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили 5 багатоповерхівок та 8 приватних будинків.

Також окупанти понівечили зерновий склад, господарчу споруду та приватний автомобіль.