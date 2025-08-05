На Запоріжжі четверо людей загинули через російські атаки

Надійшло 21 повідомлення про руйнування квартир, нежитлових будівель, приватних будинків та складських приміщень.

110 артилерійських ударів завдано по території Камʼянського, Гуляйполя, Щербаків, Новоданилівки, Малинівки, Малої Токмачки, Чарівного та Новоандріївки.

5 обстрілів з РСЗВ накрили Гуляйполе та Малу Токмачку.

Про це повідомив начальник ОВА Іван Федоров.

Упродовж доби чотири людини загинули та троє – поранені внаслідок ворожих атак на Запорізьку область.

Про використання cookies

Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies