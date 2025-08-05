На Запоріжжі четверо людей загинули через російські атаки

Упродовж доби чотири людини загинули та троє – поранені внаслідок ворожих атак на Запорізьку область.
Про це повідомив начальник ОВА Іван Федоров.
Впродовж доби окупанти завдали 431 удар по 16 населених пунктах.
Війська РФ здійснили 11 авіаційних ударів по Малокатеринівці, Зарічному, Гуляйполю, Залізничному, Щербаках, Успенівці, Білогірʼю.
305 БпЛА різної модифікації (переважно FPV) атакували Малокатеринівку, Біленьке, Степногірськ, Кам'янське, Гуляйполе, Малу Токмачку, Зелене, Малинівку, Щербаки, Новоданилівку, Новоандріївку, Чарівне.
5 обстрілів з РСЗВ накрили Гуляйполе та Малу Токмачку.
110 артилерійських ударів завдано по території Камʼянського, Гуляйполя, Щербаків, Новоданилівки, Малинівки, Малої Токмачки, Чарівного та Новоандріївки.
Надійшло 21 повідомлення про руйнування квартир, нежитлових будівель, приватних будинків та складських приміщень.
- Вчора унаслідок російської атаки у Степногірську Запорізької області загинули дві людини.
- Перед цим у Пологівському районі загинуло подружжя.