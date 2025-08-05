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Оборонці знешкодили 1120 окупантів упродовж доби

Від початку повномасштабного вторгнення армія РФ втратила близько 1 058 260 солдатів.

Оборонці знешкодили 1120 окупантів упродовж доби
Ілюстративне фото
Фото: Генштаб

Упродовж доби Сили оборони ліквідували 1120 окупантів, 2 російські танки, 12 бойових броньованих машин та 28 артилерійських систем.

Про це повідомив Генштаб. 

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 5.08.25 орієнтовно склали:

  • особового складу – близько 1 058 260 (+1120) осіб 
  • танків – 11071 (+2) од
  • бойових броньованих машин – 23091 (+12) од
  • артилерійських систем – 31081 (+28) од
  • РСЗВ – 1452 (+0) од
  • засоби ППО – 1203 (+0) од
  • літаків – 421 (+0) од
  • гелікоптерів – 340 (+0)
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 49620 (+169)
  • крилаті ракети – 3555 (+2)
  • кораблі / катери – 28 (+0)
  • підводні човни – 1 (+0)
  • автомобільна техніка та автоцистерни – 57337 (+93)
  • спеціальна техніка – 3935 (+0).

Фото: Генштаб

Дані уточнюються.
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