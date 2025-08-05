Оборонці знешкодили 1120 окупантів упродовж доби

Упродовж доби Сили оборони ліквідували 1120 окупантів, 2 російські танки, 12 бойових броньованих машин та 28 артилерійських систем.
Про це повідомив Генштаб.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 5.08.25 орієнтовно склали:
- особового складу – близько 1 058 260 (+1120) осіб
- танків – 11071 (+2) од
- бойових броньованих машин – 23091 (+12) од
- артилерійських систем – 31081 (+28) од
- РСЗВ – 1452 (+0) од
- засоби ППО – 1203 (+0) од
- літаків – 421 (+0) од
- гелікоптерів – 340 (+0)
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 49620 (+169)
- крилаті ракети – 3555 (+2)
- кораблі / катери – 28 (+0)
- підводні човни – 1 (+0)
- автомобільна техніка та автоцистерни – 57337 (+93)
- спеціальна техніка – 3935 (+0).
Дані уточнюються.