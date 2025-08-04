Епіцентр розмістив на поштоматах історії про неймовірних українців
Новини компанійЕпіцентр розмістив на поштоматах історії про неймовірних українців
Диригент Вадим Яценко: «Зараз у нашого хору момент буму, але це тимчасово»
Диригент Вадим Яценко: «Зараз у нашого хору момент буму, але це тимчасово»
Інша логіка, інші емоції: що таке синдром Аспергера, про який активно говорять
Інша логіка, інші емоції: що таке синдром Аспергера, про який активно говорять
Квитки через “Дію”: чому Укрзалізниця порушує наші права?
Квитки через “Дію”: чому Укрзалізниця порушує наші права?
«На власні очі бачила, як дівчина вистрибнула з вікна 9-го поверху»: Київ оговтується після масованого обстрілу росіян
«На власні очі бачила, як дівчина вистрибнула з вікна 9-го поверху»: Київ оговтується після масованого обстрілу росіян
У Раді — скандал через непристойний жест. “ЄС” вимагає покарати нардепа “Батьківщини” Сергія Власенка
ВідеоУ Раді — скандал через непристойний жест. “ЄС” вимагає покарати нардепа “Батьківщини” Сергія Власенка
За понад 2 млн українців держава зараз платить сімейним лікарям нуль. НСЗУ шукає рішення
За понад 2 млн українців держава зараз платить сімейним лікарям нуль. НСЗУ шукає рішення
​Сіра аграрна діра: як експорт сої та ріпаку перетворився на канал виведення валюти
​Сіра аграрна діра: як експорт сої та ріпаку перетворився на канал виведення валюти
Kernel виходить з Варшавської біржі: що відбувається з найбільшим агроекспортером України
Kernel виходить з Варшавської біржі: що відбувається з найбільшим агроекспортером України
СБУ заперечує інформацію УП, що детектива НАБУ Магамедрасулова затримали через політичні мотиви
СБУ заперечує інформацію УП, що детектива НАБУ Магамедрасулова затримали через політичні мотиви
ГоловнаСуспільствоВійна

Головне за понеділок, 4 серпня: понад 140 боєзіткнень, атака на Степногірськ

Бойові дії на Донеччині, 144 бойових зіткнення, ворожі обстріли, ураження 5 російських винищувачів на аеродромі Саки, арешт Сергія Гайдая. Яким запам’ятається 1256-й день повномасштабної війни.

Головне за понеділок, 4 серпня: понад 140 боєзіткнень, атака на Степногірськ
наслідки російського обстрілу
Фото: ДСНС

Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що станом на 22:00 4 серпня відбулося 144 бойових зіткнення.

Найбільша кількість боєзіткнень з початку доби - на Покровському (33) та Лиманському (23) напрямках.

Детальніше про оперативну обстановку станом на вечір 4 серпня – в новині.

Унаслідок російської атаки у Степногірську Запорізької області загинули дві людини - 60-річний та 49-річний чоловіки.

"Росіяни безперервно атакують прифронтове місто", — повідомляє очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.

Унаслідок ворожих ударів зруйновано будинок.

Безпілотники СБУ вразили 5 російських винищувачів на аеродромі Саки в окупованому РФ Криму, один літак знищено повністю, повідомили у спецслужбі.

Аеродром у Саках є ключовою авіабазою Росії для операцій в Чорному морі.

Унаслідок удару по території аеродрому було уражено склад авіаційного озброєння. Повністю знищено літак Су-30СМ, ще один – пошкоджено. Також уражено три літаки Су-24.

“Ворог зазнав значних збитків. Адже тільки один літак Су-30СМ може коштувати в середньому від 35 до 50$ млн”, ‒ додали в СБУ.

Сили безпілотних систем Збройних Сил України уразили також паливно-заправний комплекс аеропорту “Сочі” у Краснодарському краї РФ.

Докладніше – в новині.

Вищий антикорупційний суд взяв під варту з правом на заставу у сумі 10 млн грн ексочільника Мукачівської РДА Закарпатської області Сергія Гайдая, пише LIGA.net.

Суд заарештував Сергія Гайдая на 60 днів із правом на заставу у сумі 10 млн грн. Прокуратура просила про взяття під варту з альтернативою внесення застави в сумі 30 млн грн. Захист Гайдая просив відправити його під домашній арешт або задовольнити клопотання про взяття на поруки.

У суді Гайдай не визнав себе винним. Він заявив, що щомісяця їздить на фронт із волонтерською місією, і за 2024 рік передав допомоги 39 різним бригадам на суму у 42 млн грн. Він також заявив, що на його утримуванні перебиває чотири дитини-сироти, їх батьки загинули, захищаючи Україну.

Спеціальний посланець президента США Дональда Трампа з питань України Кіт Келлог має відвідати Україну найближчими днями, повідомляє Kyiv Post з посиланням на джерела.

"Цей візит відбувається на тлі швидкого наближення дедлайну, встановленого президентом для укладення мирної угоди з Росією. Новина про очікувану поїздку Келлога збігається із запланованою поїздкою до Росії Стіва Віткоффа, ще одного посланця Трампа", - йдеться в повідомленні.

Найповніша картина сьогоднішнього дня - на нашому сайті.

Тримаймося!
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies