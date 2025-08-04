Головне за понеділок, 4 серпня: понад 140 боєзіткнень, атака на Степногірськ

Бойові дії на Донеччині, 144 бойових зіткнення, ворожі обстріли, ураження 5 російських винищувачів на аеродромі Саки, арешт Сергія Гайдая. Яким запам’ятається 1256-й день повномасштабної війни.

Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що станом на 22:00 4 серпня відбулося 144 бойових зіткнення.

Найбільша кількість боєзіткнень з початку доби - на Покровському (33) та Лиманському (23) напрямках.

Детальніше про оперативну обстановку станом на вечір 4 серпня – в новині.

Унаслідок російської атаки у Степногірську Запорізької області загинули дві людини - 60-річний та 49-річний чоловіки.

"Росіяни безперервно атакують прифронтове місто", — повідомляє очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.

Унаслідок ворожих ударів зруйновано будинок.

Безпілотники СБУ вразили 5 російських винищувачів на аеродромі Саки в окупованому РФ Криму, один літак знищено повністю, повідомили у спецслужбі.

Аеродром у Саках є ключовою авіабазою Росії для операцій в Чорному морі.

Унаслідок удару по території аеродрому було уражено склад авіаційного озброєння. Повністю знищено літак Су-30СМ, ще один – пошкоджено. Також уражено три літаки Су-24.

“Ворог зазнав значних збитків. Адже тільки один літак Су-30СМ може коштувати в середньому від 35 до 50$ млн”, ‒ додали в СБУ.

Сили безпілотних систем Збройних Сил України уразили також паливно-заправний комплекс аеропорту “Сочі” у Краснодарському краї РФ.

Докладніше – в новині.

Вищий антикорупційний суд взяв під варту з правом на заставу у сумі 10 млн грн ексочільника Мукачівської РДА Закарпатської області Сергія Гайдая, пише LIGA.net.

Суд заарештував Сергія Гайдая на 60 днів із правом на заставу у сумі 10 млн грн. Прокуратура просила про взяття під варту з альтернативою внесення застави в сумі 30 млн грн. Захист Гайдая просив відправити його під домашній арешт або задовольнити клопотання про взяття на поруки.

У суді Гайдай не визнав себе винним. Він заявив, що щомісяця їздить на фронт із волонтерською місією, і за 2024 рік передав допомоги 39 різним бригадам на суму у 42 млн грн. Він також заявив, що на його утримуванні перебиває чотири дитини-сироти, їх батьки загинули, захищаючи Україну.

Спеціальний посланець президента США Дональда Трампа з питань України Кіт Келлог має відвідати Україну найближчими днями, повідомляє Kyiv Post з посиланням на джерела.

"Цей візит відбувається на тлі швидкого наближення дедлайну, встановленого президентом для укладення мирної угоди з Росією. Новина про очікувану поїздку Келлога збігається із запланованою поїздкою до Росії Стіва Віткоффа, ще одного посланця Трампа", - йдеться в повідомленні.

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